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في يوم واحد.. تونس تسجل 2036 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

سجلت تونس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2036 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 683 ألفًا و700 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 24 ألفًا و158 حالة.

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في يوم واحد.. تونس تسجل 2036 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2036 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 683 ألفًا و700 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 24 ألفًا و158 حالة.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
05:03 PM

في يوم واحد.. تونس تسجل 2036 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2036 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 683 ألفًا و700 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 24 ألفًا و158 حالة.

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