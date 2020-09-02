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تعرَّف على تعديلات نظام العمل: زيادة أعداد السعوديين وتمكين المرأة وزيادة فرص توظيفها

‏كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الموافقة على تعديل ‫نظام العمل، وبيّنت أنه تم تعديل 4 مواد لزيادة أعداد السعوديين الداخلين في سوق العمل.

فيما تم حذف مادتَيْن لتمكين المرأة اقتصاديًّا، ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز، إضافة لزيادة الفرص الوظيفية للمرأة، وتطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة.

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تعرَّف على تعديلات نظام العمل: زيادة أعداد السعوديين وتمكين المرأة وزيادة فرص توظيفها
سبق

‏كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الموافقة على تعديل ‫نظام العمل، وبيّنت أنه تم تعديل 4 مواد لزيادة أعداد السعوديين الداخلين في سوق العمل.

فيما تم حذف مادتَيْن لتمكين المرأة اقتصاديًّا، ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز، إضافة لزيادة الفرص الوظيفية للمرأة، وتطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
11:50 PM

تعرَّف على تعديلات نظام العمل: زيادة أعداد السعوديين وتمكين المرأة وزيادة فرص توظيفها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
3,419

‏كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الموافقة على تعديل ‫نظام العمل، وبيّنت أنه تم تعديل 4 مواد لزيادة أعداد السعوديين الداخلين في سوق العمل.

فيما تم حذف مادتَيْن لتمكين المرأة اقتصاديًّا، ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز، إضافة لزيادة الفرص الوظيفية للمرأة، وتطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة.

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