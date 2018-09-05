شاهد.. مدارس "وادي الدواسر" توزع هدايا على الطلاب المستجدين

ضِمن برنامج الأسبوع التمهيدي تحت شعار "مرحباً مدرستي"

وزّعت المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، عدداً من الهدايا على الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ضمن برنامج الأسبوع التمهيدي تحت شعار "مرحباً مدرستي".

وأوضح مشرف التوجيه والإرشاد بالإدارة سعد بن سالم آل ضرمان، أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة إجراءات تقدّمها مدارس الإدارة خلال مشاركتها في برنامج الأسبوع التمهيدي لهذا العام 1439هـ.

من جهتهم، عبّر عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، عن سعادتهم وشكرهم لإدارة التعليم على الأساليب المثالية التي تقدّمها لتحبيب أبنائهم في المدارس، وإدخال مشاعر الطمأنينة والأمان في نفوسهم.