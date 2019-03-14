بعد إعلان عدم حاجته له.. "ترامب" يجري فحص "كورونا"

النتائج خلال أيام

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أنه خضع لفحص كورونا المستجد أمس، وينتظر ظهور النتائج في الأيام المقبلة، بحسب ما أفادت "الحرة".

وأعلن "ترامب" أمس أنه ليس بحاجة للقيام بذلك لأنه لم تظهر عليه أية عوارض.

وكان الرئيس الأمريكي تواجد في المكان نفسه مع مسؤولين برازيليين مصابين بالفيروس.

وفي توسيع لقرار تقييد السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ذكر "ترامب" أن القرار سيشمل أيضًا بريطانيا وإيرلندا.