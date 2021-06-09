الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته.. تأهباً لملاقاة الأرجنتين ودياً

بعد تعادله مع المكسيك

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في إسبانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أدّوا خلالها مراناً استرجاعياً عقب المباراة الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء ضد منتخب المكسيك.

ويختتم المنتخب السعودي مساء غدٍ الخميس تحضيراته لمواجهة منتخب الأرجنتين ودياً يوم الجمعة المقبل.

من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية للأخضر اليوم، حضور عمدة مدينة إستيبونا خوسيه أوربانو، والذي التقى به عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، وتبادلا الدروع التذكارية.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.