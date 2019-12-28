النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت .. "الداخلية" تستدعي مواطنًا نشر صورًا ومقاطع فيديو خادشة للحياء

المباحث الجنائية قامت بتحريك دعوى قضائية ضده

استدعت وزارة الداخلية الكويتية، الشخص المسؤول عن نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الشخص المعني بالموضوع من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
البيان أكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مشيرًا إلى أن المؤسسات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة، طبقاً لـ ( RT).

الكويت وزارة الداخلية الكويتية مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت .. "الداخلية" تستدعي مواطنًا نشر صورًا ومقاطع فيديو خادشة للحياء
سبق

استدعت وزارة الداخلية الكويتية، الشخص المسؤول عن نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الشخص المعني بالموضوع من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
البيان أكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مشيرًا إلى أن المؤسسات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة، طبقاً لـ ( RT).

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
04:49 PM

الكويت .. "الداخلية" تستدعي مواطنًا نشر صورًا ومقاطع فيديو خادشة للحياء

المباحث الجنائية قامت بتحريك دعوى قضائية ضده

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,939

استدعت وزارة الداخلية الكويتية، الشخص المسؤول عن نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الشخص المعني بالموضوع من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
البيان أكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مشيرًا إلى أن المؤسسات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة، طبقاً لـ ( RT).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,937
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,536
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,912
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,426

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة