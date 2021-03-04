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هل يغني استعراض الهوية الوطنية الرقمية عن حمل الوثيقة الأساسية؟.. "توكلنا" يجيب

يقدمها من بين مجموعة من الخدمات الأخرى

أجاب حساب تطبيق "توكلنا" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على ما ورد له من استفسار حول إمكانية الاستغناء عن حمل وثيقة الهوية الوطنية، واستبدالها باستعراض الهوية الرقمية عبر التطبيق، مشيرًا إلى ضرورة حمل الهوية الأصلية.

وأرسل أحد المغردين استفسارًا للحساب قائلاً: "هل الوثائق التي في التطبيق تغني عن حمل بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة والسير وغيرها؟".. ليجيبه "توكلنا": "خدمة استعراض الهوية الوطنية الرقمية حاليًا لا تغني عن حملك وثيقة الهوية الوطنية الأساسية".

ويقدم تطبيق "توكلنا" خدمة استعراض الهوية الوطنية بطريقة رقمية عبر التطبيق، وذلك من بين مجموعة من الخدمات المتعددة التي يقدمها مع شركائه في القطاع الحكومي.

ويعد "توكلنا" إحدى الأدوات التي وفرتها السعودية استجابة منها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا عملاً على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي؛ إذ تهدف خدمات التطبيق إلى المساعدة في عودة الحياة بحذر، من خلال توضيح حالة المستخدم الصحية، ومساهمة الأفراد في الإبلاغ عن المخالفات التي تخرق الإجراءات الاحترازية المحددة.

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هل يغني استعراض الهوية الوطنية الرقمية عن حمل الوثيقة الأساسية؟.. "توكلنا" يجيب
سبق

أجاب حساب تطبيق "توكلنا" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على ما ورد له من استفسار حول إمكانية الاستغناء عن حمل وثيقة الهوية الوطنية، واستبدالها باستعراض الهوية الرقمية عبر التطبيق، مشيرًا إلى ضرورة حمل الهوية الأصلية.

وأرسل أحد المغردين استفسارًا للحساب قائلاً: "هل الوثائق التي في التطبيق تغني عن حمل بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة والسير وغيرها؟".. ليجيبه "توكلنا": "خدمة استعراض الهوية الوطنية الرقمية حاليًا لا تغني عن حملك وثيقة الهوية الوطنية الأساسية".

ويقدم تطبيق "توكلنا" خدمة استعراض الهوية الوطنية بطريقة رقمية عبر التطبيق، وذلك من بين مجموعة من الخدمات المتعددة التي يقدمها مع شركائه في القطاع الحكومي.

ويعد "توكلنا" إحدى الأدوات التي وفرتها السعودية استجابة منها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا عملاً على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي؛ إذ تهدف خدمات التطبيق إلى المساعدة في عودة الحياة بحذر، من خلال توضيح حالة المستخدم الصحية، ومساهمة الأفراد في الإبلاغ عن المخالفات التي تخرق الإجراءات الاحترازية المحددة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
12:45 AM

هل يغني استعراض الهوية الوطنية الرقمية عن حمل الوثيقة الأساسية؟.. "توكلنا" يجيب

يقدمها من بين مجموعة من الخدمات الأخرى

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
7,202

أجاب حساب تطبيق "توكلنا" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على ما ورد له من استفسار حول إمكانية الاستغناء عن حمل وثيقة الهوية الوطنية، واستبدالها باستعراض الهوية الرقمية عبر التطبيق، مشيرًا إلى ضرورة حمل الهوية الأصلية.

وأرسل أحد المغردين استفسارًا للحساب قائلاً: "هل الوثائق التي في التطبيق تغني عن حمل بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة والسير وغيرها؟".. ليجيبه "توكلنا": "خدمة استعراض الهوية الوطنية الرقمية حاليًا لا تغني عن حملك وثيقة الهوية الوطنية الأساسية".

ويقدم تطبيق "توكلنا" خدمة استعراض الهوية الوطنية بطريقة رقمية عبر التطبيق، وذلك من بين مجموعة من الخدمات المتعددة التي يقدمها مع شركائه في القطاع الحكومي.

ويعد "توكلنا" إحدى الأدوات التي وفرتها السعودية استجابة منها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا عملاً على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي؛ إذ تهدف خدمات التطبيق إلى المساعدة في عودة الحياة بحذر، من خلال توضيح حالة المستخدم الصحية، ومساهمة الأفراد في الإبلاغ عن المخالفات التي تخرق الإجراءات الاحترازية المحددة.

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