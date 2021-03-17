العراق يسجل 5663 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بكورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5663 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 774015 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13860، فيما تم تسجيل 3591 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 698775 حالة.
العراق يسجل 5663 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-17
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5663 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 774015 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13860، فيما تم تسجيل 3591 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 698775 حالة.
17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
05:45 PM
العراق يسجل 5663 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بكورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5663 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 774015 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13860، فيما تم تسجيل 3591 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 698775 حالة.