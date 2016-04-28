"إتمام" يعتمد مخططات سكنية بمساحة 12.2 مليون م2

خلال الربع الأول لـ2021.. في إطار تحسين أداء القطاع العقاري

‬أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" اعتماد ستة مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 12.2 مليون م2 خلال الربع الأول من العام 2021 في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين، انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي للمبادرة المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين.

وقال البرنامج في بيان صحافي اليوم: تم الترخيص لبناء 2920 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام 2021، وأصدر المركز 67 شهادة تأهيل مطورين عقاريين لمشاريع البيع على الخارطة ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها "إتمام"، وعالج المركز 38 طلب استفسار عن صكوك، واعتمد عدد من طلبات التأييد لتوفير 1000 عامل للمشاريع تحت الإنشاء ضمن برنامج "سكني"، وأصدر 21 رخصة بيع لمشاريع تحت الإنشاء، وأسهم في تأهيل 1363 مطوراً عقارياً.

وأكد المركز على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مركز خدمات المطورين "إتمام" لتذليل العقبات التي قد تواجه المطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية لتلبية تطلعاتهم ورغباتهم، وذلك ضمن دوره التكاملي بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية المختلفة لتوفير إجراءات وخدمات مرنة تسهل عمل المركز.

ويسهم "إتمام" في تطوير القطاع العقاري بإجراء دراسات البناء والتصاميم لتحقيق القيمة المضافة لمساحات الأراضي واستخدامها الاستخدام الأمثل، ويقوم المركز بتوفير منصة موحدة وبوابة رقمية إلكترونية تسهل الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري بسهولة وموثوقية عالية، بالإضافة إلى إتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي تفيد المطورين العقاريين.

يُذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يهدف إلى تيسير إجراءات المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتسهيل حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع السكني.