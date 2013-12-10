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"من أين تأتيكم".. ما عقوبة "حمد الله" المنتظرة بعد تكذيبه النصر في وعكة والدته؟

المركز الإعلامي أكد واللاعب نفى و"الأمير" يكشف ما تنص عليه "لائحة الاحتراف"

أكد الخبير والمحامي المتخصص في القانون الرياضي أحمد الأمير، أن استخدام اللاعب عبدالرازق حمدلله لوسائل التواصل الاجتماعي، للتصريح عن أمور إدارية وتنظيمية دون إذن الإدارة النصراوية؛ يضعه تحت طائلة العقوبة؛ استنادًا إلى المادة العاشرة والحادية عشرة من لائحة الاحتراف.

وتفصيلًا، قال "الأمير" من خلال صفحتنه على "تويتر" معلقًا على الموضوع: استنادًا إلى المادة ١٠ و١١ من لائحة الاحتراف؛ فإنه يجب على إدارة نادي النصر معاقبة "حمدالله"؛ وذلك لمخالفته م/٣ وم/٢٦ من اللائحة النموذجية للمخالفات، والتي تنص على أنه في حال مخالفة أنظمة النادي الداخلية أو تعليمات المسؤولين فيه؛ يعاقب اللاعب بالتدرج؛ وذلك بتوجيه لفت نظر أو إنذار كتابي، أو الحسم بما لا يزيد على 15% من الأجر لشهر، أو الحسم بما لا يزيد على 40% من الأجر الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين".

وأوضح: "وذلك لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للتصريح عن أمور إدارية وتنظيمية دون إذن من الإدارة".

وكانت الأنباء بين نادي النصر ولاعبه عبدالرزاق حمدالله، قد تضاربت حول سبب غياب الأخير عن تدريبات الفريق؛ حيث بث المركز الإعلامي في النادي خبر التدريبات الذي تَضَمّن فقرة تشير إلى أن غياب اللاعب عن التدريبات جاء بسبب وعكة صحية تمرّ بها والدته.

غير أن اللاعب فاجأ المتابعين وإدارة ناديه عندما كتب عبر حسابه في الإنستقرام: "السلام عليكم ورحمة الله، لجمهور العالمي، غيابي عن التدريبات اليوم بسبب بعض الإجراءات الخاصة لي، وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو مَن الشخص الذي يسرب لكم أخبارًا مغلوطة أن أمي بها وعكة صحية، واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب ولا حول ولا قوة إلا بالله".

حمد الله النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"من أين تأتيكم".. ما عقوبة "حمد الله" المنتظرة بعد تكذيبه النصر في وعكة والدته؟
سبق

أكد الخبير والمحامي المتخصص في القانون الرياضي أحمد الأمير، أن استخدام اللاعب عبدالرازق حمدلله لوسائل التواصل الاجتماعي، للتصريح عن أمور إدارية وتنظيمية دون إذن الإدارة النصراوية؛ يضعه تحت طائلة العقوبة؛ استنادًا إلى المادة العاشرة والحادية عشرة من لائحة الاحتراف.

وتفصيلًا، قال "الأمير" من خلال صفحتنه على "تويتر" معلقًا على الموضوع: استنادًا إلى المادة ١٠ و١١ من لائحة الاحتراف؛ فإنه يجب على إدارة نادي النصر معاقبة "حمدالله"؛ وذلك لمخالفته م/٣ وم/٢٦ من اللائحة النموذجية للمخالفات، والتي تنص على أنه في حال مخالفة أنظمة النادي الداخلية أو تعليمات المسؤولين فيه؛ يعاقب اللاعب بالتدرج؛ وذلك بتوجيه لفت نظر أو إنذار كتابي، أو الحسم بما لا يزيد على 15% من الأجر لشهر، أو الحسم بما لا يزيد على 40% من الأجر الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين".

وأوضح: "وذلك لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للتصريح عن أمور إدارية وتنظيمية دون إذن من الإدارة".

وكانت الأنباء بين نادي النصر ولاعبه عبدالرزاق حمدالله، قد تضاربت حول سبب غياب الأخير عن تدريبات الفريق؛ حيث بث المركز الإعلامي في النادي خبر التدريبات الذي تَضَمّن فقرة تشير إلى أن غياب اللاعب عن التدريبات جاء بسبب وعكة صحية تمرّ بها والدته.

غير أن اللاعب فاجأ المتابعين وإدارة ناديه عندما كتب عبر حسابه في الإنستقرام: "السلام عليكم ورحمة الله، لجمهور العالمي، غيابي عن التدريبات اليوم بسبب بعض الإجراءات الخاصة لي، وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو مَن الشخص الذي يسرب لكم أخبارًا مغلوطة أن أمي بها وعكة صحية، واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب ولا حول ولا قوة إلا بالله".

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:39 AM

"من أين تأتيكم".. ما عقوبة "حمد الله" المنتظرة بعد تكذيبه النصر في وعكة والدته؟

المركز الإعلامي أكد واللاعب نفى و"الأمير" يكشف ما تنص عليه "لائحة الاحتراف"

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قاسم الخبراني - الرياض
31
28,230

أكد الخبير والمحامي المتخصص في القانون الرياضي أحمد الأمير، أن استخدام اللاعب عبدالرازق حمدلله لوسائل التواصل الاجتماعي، للتصريح عن أمور إدارية وتنظيمية دون إذن الإدارة النصراوية؛ يضعه تحت طائلة العقوبة؛ استنادًا إلى المادة العاشرة والحادية عشرة من لائحة الاحتراف.

وتفصيلًا، قال "الأمير" من خلال صفحتنه على "تويتر" معلقًا على الموضوع: استنادًا إلى المادة ١٠ و١١ من لائحة الاحتراف؛ فإنه يجب على إدارة نادي النصر معاقبة "حمدالله"؛ وذلك لمخالفته م/٣ وم/٢٦ من اللائحة النموذجية للمخالفات، والتي تنص على أنه في حال مخالفة أنظمة النادي الداخلية أو تعليمات المسؤولين فيه؛ يعاقب اللاعب بالتدرج؛ وذلك بتوجيه لفت نظر أو إنذار كتابي، أو الحسم بما لا يزيد على 15% من الأجر لشهر، أو الحسم بما لا يزيد على 40% من الأجر الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين".

وأوضح: "وذلك لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للتصريح عن أمور إدارية وتنظيمية دون إذن من الإدارة".

وكانت الأنباء بين نادي النصر ولاعبه عبدالرزاق حمدالله، قد تضاربت حول سبب غياب الأخير عن تدريبات الفريق؛ حيث بث المركز الإعلامي في النادي خبر التدريبات الذي تَضَمّن فقرة تشير إلى أن غياب اللاعب عن التدريبات جاء بسبب وعكة صحية تمرّ بها والدته.

غير أن اللاعب فاجأ المتابعين وإدارة ناديه عندما كتب عبر حسابه في الإنستقرام: "السلام عليكم ورحمة الله، لجمهور العالمي، غيابي عن التدريبات اليوم بسبب بعض الإجراءات الخاصة لي، وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو مَن الشخص الذي يسرب لكم أخبارًا مغلوطة أن أمي بها وعكة صحية، واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب ولا حول ولا قوة إلا بالله".

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