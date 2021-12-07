صحفي "برازيلي" يكشف: "تاليسكا" قد ينضم لصفوف "كورنثيانز" في 2022
كشف الإعلامي البرازيلي سمير كارفالهو عن أن اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا قد ينضم لصفوف كورنثيانز البرازيلي في عام 2022.
وقال الصحفي في مقطع فيديو ترجمته صحيفة torcedores البرازيلية إن اللاعب رحّب بالعودة لصفوف كورنثيانز حال وجود عرض جيد.
وتابع: "اللاعب كشف في وقت سابق عن أنه أحد مشجعي كورنثيانز، وأنه قد ينضمّ حال وجود عرض قوي لإدارة النصر".
الجدير بالذكر أن اللاعب سبق وردّ على تغريدة تحدثت عن إمكانية رحيله عن "النصر" بوجوه ضاحكة؛ في إشارة لنفيه هذا الأمر.
وانضم "تاليسكا" لـ"النصر" في الصيف الماضي بعقد مدته ثلاثة مواسم، وسيكون من الصعوبة للغاية موافقة النصراويين على رحيله.
صحفي "برازيلي" يكشف: "تاليسكا" قد ينضم لصفوف "كورنثيانز" في 2022
محمد السيّد
سبق
2021-12-07
كشف الإعلامي البرازيلي سمير كارفالهو عن أن اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا قد ينضم لصفوف كورنثيانز البرازيلي في عام 2022.
وقال الصحفي في مقطع فيديو ترجمته صحيفة torcedores البرازيلية إن اللاعب رحّب بالعودة لصفوف كورنثيانز حال وجود عرض جيد.
وتابع: "اللاعب كشف في وقت سابق عن أنه أحد مشجعي كورنثيانز، وأنه قد ينضمّ حال وجود عرض قوي لإدارة النصر".
الجدير بالذكر أن اللاعب سبق وردّ على تغريدة تحدثت عن إمكانية رحيله عن "النصر" بوجوه ضاحكة؛ في إشارة لنفيه هذا الأمر.
وانضم "تاليسكا" لـ"النصر" في الصيف الماضي بعقد مدته ثلاثة مواسم، وسيكون من الصعوبة للغاية موافقة النصراويين على رحيله.
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
04:55 PM
صحفي "برازيلي" يكشف: "تاليسكا" قد ينضم لصفوف "كورنثيانز" في 2022
كشف الإعلامي البرازيلي سمير كارفالهو عن أن اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا قد ينضم لصفوف كورنثيانز البرازيلي في عام 2022.
وقال الصحفي في مقطع فيديو ترجمته صحيفة torcedores البرازيلية إن اللاعب رحّب بالعودة لصفوف كورنثيانز حال وجود عرض جيد.
وتابع: "اللاعب كشف في وقت سابق عن أنه أحد مشجعي كورنثيانز، وأنه قد ينضمّ حال وجود عرض قوي لإدارة النصر".
الجدير بالذكر أن اللاعب سبق وردّ على تغريدة تحدثت عن إمكانية رحيله عن "النصر" بوجوه ضاحكة؛ في إشارة لنفيه هذا الأمر.
وانضم "تاليسكا" لـ"النصر" في الصيف الماضي بعقد مدته ثلاثة مواسم، وسيكون من الصعوبة للغاية موافقة النصراويين على رحيله.