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"المخابرات الأمريكية": أول إصابة بشرية بكورونا سُجِّلت نتيجة حادث مختبر صيني

في تقرير لم يحسم الخلافات بشأن المنشأة وأكد أنه لم يتم تطوير الفيروس كسلاح بيولوجي

خلصت أوساط المخابرات الأمريكية أمس الجمعة إلى أن فيروس كورونا لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، قال مسؤولون في ملخص تقرير، رُفعت عنه السرية يوم الجمعة، إن أوساط المخابرات الأمريكية لا تزال غير قادرة على حسم الخلافات بشأن المنشأ المحدد للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19؛ ليبقى الجدل دون أي حسم بشأن ما إذا كانت حادثة في مختبر صيني لها صلة بهذا الأمر.

وأكد التقرير أن السلطات في الصين لم تكن لديها علم بالفيروس قبل تفشيه المبدئي، وكشف أن أحد عناصر أوساط المخابرات يقيّم بثقة متوسطة بأن أول إصابة بشرية كانت على الأرجح نتيجة لحادث في مختبر.

وأوضح أن ثلاثة عناصر بأوساط المخابرات عجزت عن التوصل لتقييم مع ترجيح بعض المحللين أن يكون منشأ الفيروس طبيعيًّا، ويقول آخرون إن أصله معملي.

وبيّن التقرير أن أوساط المخابرات الأمريكية ما زالت منقسمة بشأن المنشأ المرجح بشكل أكبر لكوفيد -19.

وذكر التقرير أن أوساط المخابرات الأمريكية تقضي بأنها لن يكون بإمكانها تقديم تفسير نهائي محدد بشكل أكبر عن أصل كوفيد-19 بدون توافر معلومات جديدة.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المخابرات الأمريكية": أول إصابة بشرية بكورونا سُجِّلت نتيجة حادث مختبر صيني
سبق

خلصت أوساط المخابرات الأمريكية أمس الجمعة إلى أن فيروس كورونا لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، قال مسؤولون في ملخص تقرير، رُفعت عنه السرية يوم الجمعة، إن أوساط المخابرات الأمريكية لا تزال غير قادرة على حسم الخلافات بشأن المنشأ المحدد للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19؛ ليبقى الجدل دون أي حسم بشأن ما إذا كانت حادثة في مختبر صيني لها صلة بهذا الأمر.

وأكد التقرير أن السلطات في الصين لم تكن لديها علم بالفيروس قبل تفشيه المبدئي، وكشف أن أحد عناصر أوساط المخابرات يقيّم بثقة متوسطة بأن أول إصابة بشرية كانت على الأرجح نتيجة لحادث في مختبر.

وأوضح أن ثلاثة عناصر بأوساط المخابرات عجزت عن التوصل لتقييم مع ترجيح بعض المحللين أن يكون منشأ الفيروس طبيعيًّا، ويقول آخرون إن أصله معملي.

وبيّن التقرير أن أوساط المخابرات الأمريكية ما زالت منقسمة بشأن المنشأ المرجح بشكل أكبر لكوفيد -19.

وذكر التقرير أن أوساط المخابرات الأمريكية تقضي بأنها لن يكون بإمكانها تقديم تفسير نهائي محدد بشكل أكبر عن أصل كوفيد-19 بدون توافر معلومات جديدة.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
01:02 AM

"المخابرات الأمريكية": أول إصابة بشرية بكورونا سُجِّلت نتيجة حادث مختبر صيني

في تقرير لم يحسم الخلافات بشأن المنشأة وأكد أنه لم يتم تطوير الفيروس كسلاح بيولوجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلصت أوساط المخابرات الأمريكية أمس الجمعة إلى أن فيروس كورونا لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، قال مسؤولون في ملخص تقرير، رُفعت عنه السرية يوم الجمعة، إن أوساط المخابرات الأمريكية لا تزال غير قادرة على حسم الخلافات بشأن المنشأ المحدد للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19؛ ليبقى الجدل دون أي حسم بشأن ما إذا كانت حادثة في مختبر صيني لها صلة بهذا الأمر.

وأكد التقرير أن السلطات في الصين لم تكن لديها علم بالفيروس قبل تفشيه المبدئي، وكشف أن أحد عناصر أوساط المخابرات يقيّم بثقة متوسطة بأن أول إصابة بشرية كانت على الأرجح نتيجة لحادث في مختبر.

وأوضح أن ثلاثة عناصر بأوساط المخابرات عجزت عن التوصل لتقييم مع ترجيح بعض المحللين أن يكون منشأ الفيروس طبيعيًّا، ويقول آخرون إن أصله معملي.

وبيّن التقرير أن أوساط المخابرات الأمريكية ما زالت منقسمة بشأن المنشأ المرجح بشكل أكبر لكوفيد -19.

وذكر التقرير أن أوساط المخابرات الأمريكية تقضي بأنها لن يكون بإمكانها تقديم تفسير نهائي محدد بشكل أكبر عن أصل كوفيد-19 بدون توافر معلومات جديدة.

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