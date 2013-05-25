الديوان الملكي: وفاة الأميرة "الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود"
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
الديوان الملكي: وفاة الأميرة "الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-24
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
10:42 PM
اخر تعديل
25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
06:16 AM
الديوان الملكي: وفاة الأميرة "الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود"
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".