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الديوان الملكي: وفاة الأميرة "الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود"

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.


تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الديوان الملكي: وفاة الأميرة "الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود"
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.


تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
10:42 PM
اخر تعديل
25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
06:16 AM

الديوان الملكي: وفاة الأميرة "الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
6,571

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.


تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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