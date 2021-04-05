النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدمام.. إغلاق 13 محلاً تجارياً لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكّدت "الأمانة" أهمية اتباع وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة

نفّذت أمانة الشرقية بمشاركة عددٍ من الجهات الرسمية أمس، جولات رقابية على المراكز التجارية، أسفرت عن إغلاق 13 محلاً تجارياً وأحد المجمعات التجارية بالدمام.

وأوضحت "الأمانة" أن الجولات الرقابية تأتي ضمن أعمال اللجنة الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن إغلاق المجمع المحال التجارية جاء لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكدس المتسوّقين، إضافة إلى عدم ارتداء الكمام بالشكل الصحيح.

وأكّدت الأمانة أهمية اتباع وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددةً على أهمية التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية وتوفير ملصقات التوعية، وتحميل تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمام، وأن يكون العدد المسموح في المحل بما لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدمام.. إغلاق 13 محلاً تجارياً لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة الشرقية بمشاركة عددٍ من الجهات الرسمية أمس، جولات رقابية على المراكز التجارية، أسفرت عن إغلاق 13 محلاً تجارياً وأحد المجمعات التجارية بالدمام.

وأوضحت "الأمانة" أن الجولات الرقابية تأتي ضمن أعمال اللجنة الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن إغلاق المجمع المحال التجارية جاء لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكدس المتسوّقين، إضافة إلى عدم ارتداء الكمام بالشكل الصحيح.

وأكّدت الأمانة أهمية اتباع وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددةً على أهمية التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية وتوفير ملصقات التوعية، وتحميل تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمام، وأن يكون العدد المسموح في المحل بما لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
09:15 AM

الدمام.. إغلاق 13 محلاً تجارياً لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكّدت "الأمانة" أهمية اتباع وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
220

نفّذت أمانة الشرقية بمشاركة عددٍ من الجهات الرسمية أمس، جولات رقابية على المراكز التجارية، أسفرت عن إغلاق 13 محلاً تجارياً وأحد المجمعات التجارية بالدمام.

وأوضحت "الأمانة" أن الجولات الرقابية تأتي ضمن أعمال اللجنة الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن إغلاق المجمع المحال التجارية جاء لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكدس المتسوّقين، إضافة إلى عدم ارتداء الكمام بالشكل الصحيح.

وأكّدت الأمانة أهمية اتباع وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددةً على أهمية التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية وتوفير ملصقات التوعية، وتحميل تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمام، وأن يكون العدد المسموح في المحل بما لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,001
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,139

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة