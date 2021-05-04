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الإمارات تمدد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند

استمرار رحلات الشحن بين البلدين

أعلنت الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، تمديد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن التعليق يشمل دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين، إذ سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات، كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى الدولة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة.

من جهتها، بينت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، أنه يشترط على المسافرين القادمين من الهند عبر دول أخرى، أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً ليسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

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الإمارات تمدد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند
سبق

أعلنت الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، تمديد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن التعليق يشمل دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين، إذ سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات، كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى الدولة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة.

من جهتها، بينت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، أنه يشترط على المسافرين القادمين من الهند عبر دول أخرى، أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً ليسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
02:38 PM

الإمارات تمدد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند

استمرار رحلات الشحن بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، تمديد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن التعليق يشمل دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين، إذ سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات، كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى الدولة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة.

من جهتها، بينت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، أنه يشترط على المسافرين القادمين من الهند عبر دول أخرى، أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً ليسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

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