"الباردة" تتربع فوق المملكة.. خريطة ثاني أيام "المطرية 6" يرسمها "المسند"

قال: يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل بمقدار 10 ثوان لمثل هذا اليوم

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم تواصل عطاءها.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "في يومها الثاني من المتوقع أن تحظى أجزاءٌ من مناطق #المدينة #مكة #حائل #الجوف #القصيم #الحدود_الشمالية #الزلفي #سدير #حفرالباطن، وما حولها بأمطار شتوية متفرقة".

وتابع: "الكتلة الهوائية الآسيوية القارية الباردة تتربع فوق أجواء شمال ووسط وشرق #السعودية اليوم".

واستطرد: "يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل بمقدار 10 ثوانٍ لمثل هذا اليوم".