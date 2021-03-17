النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات كورونا خلال 24 ساعة: 29.975 في فرنسا و5294 ببريطانيا و549 بتونس

إجمالي المصابين في المملكة المتحدة بلغ 4.268.821 والوفيات 125.690 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 5294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و110 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس الثلاثاء إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4.268.821 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 125.690 وفاة.

وبلغت الإصابات الجديدة بفرنسا 29.975 إصابة و320 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.108.108 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 91.196 وفاة منذ تفشي الجائحة في فرنسا.

وسجلت تونس 549 إصابة جديدة و25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 242673 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8429 وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا خلال 24 ساعة: 29.975 في فرنسا و5294 ببريطانيا و549 بتونس
سبق

سجَّلت بريطانيا 5294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و110 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس الثلاثاء إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4.268.821 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 125.690 وفاة.

وبلغت الإصابات الجديدة بفرنسا 29.975 إصابة و320 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.108.108 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 91.196 وفاة منذ تفشي الجائحة في فرنسا.

وسجلت تونس 549 إصابة جديدة و25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 242673 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8429 وفاة.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
01:28 AM

إصابات كورونا خلال 24 ساعة: 29.975 في فرنسا و5294 ببريطانيا و549 بتونس

إجمالي المصابين في المملكة المتحدة بلغ 4.268.821 والوفيات 125.690 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
185

سجَّلت بريطانيا 5294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و110 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس الثلاثاء إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4.268.821 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 125.690 وفاة.

وبلغت الإصابات الجديدة بفرنسا 29.975 إصابة و320 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.108.108 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 91.196 وفاة منذ تفشي الجائحة في فرنسا.

وسجلت تونس 549 إصابة جديدة و25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 242673 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8429 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,147
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,292
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,125
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,479

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة