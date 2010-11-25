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مجمع الملك فهد ينعى العالم الموريتاني "محمد الإغاثة" أشهر مراجعي المصاحف

تم الصلاة عليه بالحرم النبوي ودُفن بالبقيع.. و"آل الشيخ" قدَّم التعازي لذويه

نعى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة العالم الموريتاني الشهير الشيخ محمد الإغاثة ولد الشيخ، عضو اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية بالمجمع، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي، وتم الصلاة عليه بالحرم النبوي، ودفنه بمقبرة البقيع.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام للمجمع، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، باسمه ونيابة عن منسوبي المجمع، أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وطلابه، سائلاً الله أن يجعل مآله ومقره في جنات النعيم، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من خدمات جليلة لكتاب الله –عز وجل-.

يُشار إلى أن الشيخ محمد الإغاثة يعتبر أحد أشهر العلماء الموريتانيين المتخصصين في القراءات، وأحد المقرئين المعتمدين طيلة عقود لتصحيح طبعات المصحف الشريف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة الذي يعد أكبر مطبعة بالعالم لخدمة القرآن الكريم. ‏

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مجمع الملك فهد ينعى العالم الموريتاني "محمد الإغاثة" أشهر مراجعي المصاحف
سبق

نعى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة العالم الموريتاني الشهير الشيخ محمد الإغاثة ولد الشيخ، عضو اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية بالمجمع، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي، وتم الصلاة عليه بالحرم النبوي، ودفنه بمقبرة البقيع.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام للمجمع، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، باسمه ونيابة عن منسوبي المجمع، أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وطلابه، سائلاً الله أن يجعل مآله ومقره في جنات النعيم، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من خدمات جليلة لكتاب الله –عز وجل-.

يُشار إلى أن الشيخ محمد الإغاثة يعتبر أحد أشهر العلماء الموريتانيين المتخصصين في القراءات، وأحد المقرئين المعتمدين طيلة عقود لتصحيح طبعات المصحف الشريف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة الذي يعد أكبر مطبعة بالعالم لخدمة القرآن الكريم. ‏

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
09:15 PM

مجمع الملك فهد ينعى العالم الموريتاني "محمد الإغاثة" أشهر مراجعي المصاحف

تم الصلاة عليه بالحرم النبوي ودُفن بالبقيع.. و"آل الشيخ" قدَّم التعازي لذويه

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عبدالله العنزي - الرياض
1
937

نعى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة العالم الموريتاني الشهير الشيخ محمد الإغاثة ولد الشيخ، عضو اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية بالمجمع، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي، وتم الصلاة عليه بالحرم النبوي، ودفنه بمقبرة البقيع.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام للمجمع، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، باسمه ونيابة عن منسوبي المجمع، أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وطلابه، سائلاً الله أن يجعل مآله ومقره في جنات النعيم، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من خدمات جليلة لكتاب الله –عز وجل-.

يُشار إلى أن الشيخ محمد الإغاثة يعتبر أحد أشهر العلماء الموريتانيين المتخصصين في القراءات، وأحد المقرئين المعتمدين طيلة عقود لتصحيح طبعات المصحف الشريف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة الذي يعد أكبر مطبعة بالعالم لخدمة القرآن الكريم. ‏

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