نفى الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ما تم تداوله عبر مقطع صوتي وصورة، عن توقعات بأمطار هائلة تصل إلى 300 ملم. ‏وقال "الحصيني" مؤكداً في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "هذا الكلام إشاعة وكذب وهو توقع قديم، ولا يوجد توقعات أمطار في المنظور القريب أو المتوسط بهذه الكمية الهائلة، والمتوقع حالات جوية عادية".

"الحصيني": توقعات "الأمطار الهائلة" إشاعة وكذب.. والحالة الجوية عادية فهد العتيبي سبق 2020-11-15 نفى الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ما تم تداوله عبر مقطع صوتي وصورة، عن توقعات بأمطار هائلة تصل إلى 300 ملم.



‏وقال "الحصيني" مؤكداً في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "هذا الكلام إشاعة وكذب وهو توقع قديم، ولا يوجد توقعات أمطار في المنظور القريب أو المتوسط بهذه الكمية الهائلة، والمتوقع حالات جوية عادية".

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 08:15 PM

"الحصيني": توقعات "الأمطار الهائلة" إشاعة وكذب.. والحالة الجوية عادية قال: لا يوجد توقعات بهذه الكمية في المنظور القريب أو المتوسط





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نفى الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ما تم تداوله عبر مقطع صوتي وصورة، عن توقعات بأمطار هائلة تصل إلى 300 ملم.



‏وقال "الحصيني" مؤكداً في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "هذا الكلام إشاعة وكذب وهو توقع قديم، ولا يوجد توقعات أمطار في المنظور القريب أو المتوسط بهذه الكمية الهائلة، والمتوقع حالات جوية عادية".