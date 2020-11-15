"الحصيني": توقعات "الأمطار الهائلة" إشاعة وكذب.. والحالة الجوية عادية
قال: لا يوجد توقعات بهذه الكمية في المنظور القريب أو المتوسط
نفى الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ما تم تداوله عبر مقطع صوتي وصورة، عن توقعات بأمطار هائلة تصل إلى 300 ملم.
وقال "الحصيني" مؤكداً في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "هذا الكلام إشاعة وكذب وهو توقع قديم، ولا يوجد توقعات أمطار في المنظور القريب أو المتوسط بهذه الكمية الهائلة، والمتوقع حالات جوية عادية".
"الحصيني": توقعات "الأمطار الهائلة" إشاعة وكذب.. والحالة الجوية عادية
فهد العتيبي
سبق
2020-11-15
نفى الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ما تم تداوله عبر مقطع صوتي وصورة، عن توقعات بأمطار هائلة تصل إلى 300 ملم.
وقال "الحصيني" مؤكداً في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "هذا الكلام إشاعة وكذب وهو توقع قديم، ولا يوجد توقعات أمطار في المنظور القريب أو المتوسط بهذه الكمية الهائلة، والمتوقع حالات جوية عادية".
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
08:15 PM
"الحصيني": توقعات "الأمطار الهائلة" إشاعة وكذب.. والحالة الجوية عادية
قال: لا يوجد توقعات بهذه الكمية في المنظور القريب أو المتوسط
نفى الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ما تم تداوله عبر مقطع صوتي وصورة، عن توقعات بأمطار هائلة تصل إلى 300 ملم.
وقال "الحصيني" مؤكداً في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "هذا الكلام إشاعة وكذب وهو توقع قديم، ولا يوجد توقعات أمطار في المنظور القريب أو المتوسط بهذه الكمية الهائلة، والمتوقع حالات جوية عادية".