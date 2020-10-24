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1820 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 5075

الفيروس أودى بحياة 32 مريضًا خلال يوم

سجّل الأردن 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50750 إصابة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيَّين اثنَين قادمَين من الخارج، و1818 حالة محلية.

وأضافت بأنها سجلت 32 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 540 حالة.

وبيّنت الوزارة أنها سجّلت 59 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7464 حالة.

فيروس كورونا الجديد الأردن

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1820 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 5075
سبق

سجّل الأردن 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50750 إصابة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيَّين اثنَين قادمَين من الخارج، و1818 حالة محلية.

وأضافت بأنها سجلت 32 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 540 حالة.

وبيّنت الوزارة أنها سجّلت 59 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7464 حالة.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
10:42 PM

1820 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 5075

الفيروس أودى بحياة 32 مريضًا خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّل الأردن 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50750 إصابة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيَّين اثنَين قادمَين من الخارج، و1818 حالة محلية.

وأضافت بأنها سجلت 32 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 540 حالة.

وبيّنت الوزارة أنها سجّلت 59 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7464 حالة.

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