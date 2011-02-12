انطلاق فعاليات حملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" في محافظ يدمة

للتحذير من خطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب

أطلق محافظ يدمة المكلف، أحمد بن عبدالله الخالدي، فعاليات حملة (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) في المحافظة، والتي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وكان قد أطلق الحملة في المنطقة أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

جاء ذلك، خلال استقباله بمكتبه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

وجرى خلال اللقاء، تقديم شرح موجز عن الحملة وأهدافها، والتي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية والوقائية التي تُعنى بالتوعية من خطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي، والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها، عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.

يذكر أن، هذه الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية، بمتابعة ودعم من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.