النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يدخل الحجر بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"

"دياب" يعود إلى مهامه عقب إجراء مسحة الجمعة المقبل

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم (الاثنين) أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي؛ بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأوضحت الرئاسة في تغريدة عبر "تويتر"، أن "دياب" ألغى جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر.

وأضافت أن "دياب" سيعود إلى متابعة أعماله بعد إجراء مسحة للفيروس الجمعة المقبل، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يدخل الحجر بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"
سبق

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم (الاثنين) أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي؛ بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأوضحت الرئاسة في تغريدة عبر "تويتر"، أن "دياب" ألغى جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر.

وأضافت أن "دياب" سيعود إلى متابعة أعماله بعد إجراء مسحة للفيروس الجمعة المقبل، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
08:48 PM

لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يدخل الحجر بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"

"دياب" يعود إلى مهامه عقب إجراء مسحة الجمعة المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,854

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم (الاثنين) أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي؛ بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأوضحت الرئاسة في تغريدة عبر "تويتر"، أن "دياب" ألغى جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر.

وأضافت أن "دياب" سيعود إلى متابعة أعماله بعد إجراء مسحة للفيروس الجمعة المقبل، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,252

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة