مع بدء الموجة الباردة.. طريف تسجّل "ناقص واحد" اليوم

تلتها في انخفاض درجات الحرارة القصيم والقريات وحائل.. 1 مئوية

سجلت طريف أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-1) مئوية، وذلك بالتزامن مع بدء وصول الموجة القطبية الباردة إلى المملكة، وسط توقع الأرصاد باستمرار انخفاض درجات الحرارة.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن القصيم والقريات وحائل تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة 1 مئوية.