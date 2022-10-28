"الصحة العالمية" تُحذّر من "دلتا" العنيد.. هؤلاء في خطر

الإصابات الجديدة تزايدت بين من تَقل أعمارهم عن 25 عامًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنها تراقب عدوى سلالة AY.4.2 من المتحورة دلتا، التي باتت تظهر أكثر في حالات الإصابة بكوفيد-19؛ مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تزايدت بين من تقل أعمارهم عن 25 عامًا منذ بداية يوليو.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأسبوعي عن الوباء، أنها "سجلت زيادة في انتقال سلالة AY.4.2 منذ يوليو".

وتتضمن السلالة 3 متحورات إضافية منها طفرتان في بروتين نتوء غلاف الفيروس (Spike).

وتم تحميل تسلسلات AY.4.2 إلى قاعدة البيانات العالمية GISAID من 43 دولة، و93% كانت من المملكة المتحدة؛ حيث لوحظ ارتفاع تدريجي في نسبة الحالات الجديدة.

ومثلت هذه السلالة 5.9% من جميع حالات المتحورة دلتا، التي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 3 أكتوبر.

ووفقًا لمنظمة الصحة فإن "دراسات وبائية ومخبرية جارية" لتحديد ما إذا كانت AY.4.2 أكثر عدوى أو أنها تضعف الأجسام المضادة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 4.96 ملايين شخص منذ اكتشاف الفيروس في الصين نهاية عام 2019؛ وفقًا لحصيلة لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية، وفي المجموع تم تسجيل أكثر من 244 مليون حالة.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات الجديدة بـ4% عن الأسبوع السابق، مع تسجيل 2.9 مليون إصابة جديدة، وأوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي سجلت زيادة في الحالات.

وارتفع العدد التراكمي للوفيات بنسبة 5% إلى أكثر من 49 ألفًا.

ومن بين الإصابات الجديدة، تزايدت نسبة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا منذ بداية يوليو؛ لا سيما في أوروبا وغرب المحيط الهادئ.

وتقول منظمة الصحة: إن السبب قد يكون أن كبار السن تلقوا اللقاح، أو أن للشباب علاقات اجتماعية أوسع، أو أن الفيروس ينتشر في المدارس مع استئناف الدروس حضوريًّا بشكل تدريجي.

ولدى المنظمة أرقام وفقًا لجنس المصابين، تغطي جزءًا فقط (123 مليونًا) من حالات كوفيد التي تم إحصاؤها.

بين هذه الحالات 51% كانوا من النساء، لكن الرجال يمثلون 58% من الوفيات.

كما انخفض معدل وفيات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا منذ سبتمبر 2020، ربما بسبب التلقيح ومعالجة المصابين بشكل أفضل؛ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وحتى اليوم تلقى 47% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19؛ وفقًا لمنظمة الصحة.