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"الصحة": تسجيل 499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 877 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد مقتل 12 شخصاً.. طالبان تدعو المواطنين الأفغان لمغادرة مطار كابل

البنتاغون والحركة اعترفا بأن قواتهما أطلقت النار لتفريق المدنيين بالمطار

قال مسؤولون من حركة "طالبان" وحلف شمال الأطلسي إن 12 شخصاً قُتلوا في مطار كابل ومحيطه منذ سيطرت الحركة على المدينة يوم الأحد.

وبحسب مسؤول من "طالبان"، فإن الوفيات نجمت إما عن طلقات نارية أو تدافع.

وحث "المحتشدين عند بوابات المطار على العودة إلى ديارهم إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في السفر".

واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) و"طالبان" يوم أمس الأربعاء، بأن قواتهما أطلقت النار لتفريق المدنيين الذين احتشدوا في مطار كابل وفق رويترز.

وقال البنتاغون إن "القوات الأمريكية في مطار كابل أطلقت رصاصا تحذيريا باتجاه الحشود لكن دون وجود مؤشرات عن وقوع إصابات".

بدوره، أكد مسؤول في "طالبان" أن قيادات وعناصر للحركة أطلقوا اليوم الرصاص في الهواء لتفريق الحشود أمام مطار كابل، "دون نية لإصابة أحد".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد مقتل 12 شخصاً.. طالبان تدعو المواطنين الأفغان لمغادرة مطار كابل
سبق

قال مسؤولون من حركة "طالبان" وحلف شمال الأطلسي إن 12 شخصاً قُتلوا في مطار كابل ومحيطه منذ سيطرت الحركة على المدينة يوم الأحد.

وبحسب مسؤول من "طالبان"، فإن الوفيات نجمت إما عن طلقات نارية أو تدافع.

وحث "المحتشدين عند بوابات المطار على العودة إلى ديارهم إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في السفر".

واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) و"طالبان" يوم أمس الأربعاء، بأن قواتهما أطلقت النار لتفريق المدنيين الذين احتشدوا في مطار كابل وفق رويترز.

وقال البنتاغون إن "القوات الأمريكية في مطار كابل أطلقت رصاصا تحذيريا باتجاه الحشود لكن دون وجود مؤشرات عن وقوع إصابات".

بدوره، أكد مسؤول في "طالبان" أن قيادات وعناصر للحركة أطلقوا اليوم الرصاص في الهواء لتفريق الحشود أمام مطار كابل، "دون نية لإصابة أحد".

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
10:15 AM

بعد مقتل 12 شخصاً.. طالبان تدعو المواطنين الأفغان لمغادرة مطار كابل

البنتاغون والحركة اعترفا بأن قواتهما أطلقت النار لتفريق المدنيين بالمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤولون من حركة "طالبان" وحلف شمال الأطلسي إن 12 شخصاً قُتلوا في مطار كابل ومحيطه منذ سيطرت الحركة على المدينة يوم الأحد.

وبحسب مسؤول من "طالبان"، فإن الوفيات نجمت إما عن طلقات نارية أو تدافع.

وحث "المحتشدين عند بوابات المطار على العودة إلى ديارهم إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في السفر".

واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) و"طالبان" يوم أمس الأربعاء، بأن قواتهما أطلقت النار لتفريق المدنيين الذين احتشدوا في مطار كابل وفق رويترز.

وقال البنتاغون إن "القوات الأمريكية في مطار كابل أطلقت رصاصا تحذيريا باتجاه الحشود لكن دون وجود مؤشرات عن وقوع إصابات".

بدوره، أكد مسؤول في "طالبان" أن قيادات وعناصر للحركة أطلقوا اليوم الرصاص في الهواء لتفريق الحشود أمام مطار كابل، "دون نية لإصابة أحد".

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