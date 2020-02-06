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حالتا سرقة وإتلاف لنظام ساهر بطريق السيل في مكة المكرمة

وقعت 15 حالة سرقة وتخريب للنظام منذ بداية يناير الماضي

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة مساء اليوم بلاغين، تعرض فيهما جهازا رصد السرعة للسرقة والعبث على طريق السيل.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحَّد بلاغًا من جهة الاختصاص عن تعرُّض نظام ساهر الواقع على طريق السيل، وتحديدًا بجوار مسجد الزيمة، للسرقة والإتلاف، كما تعرض جهاز آخر على الطريق نفسه بالقرب من مدخل قرية الخرج للتخريب؛ فباشرت الجهات الأمنية البلاغ، ووقفت على تفاصيله، وتولى مركز شرطة الشرائع الواقعة.

يُذكر أنه من بداية العام الميلادي الجاري حتى اليوم وقعت قرابة 15 حالة سرقة وإتلاف وتخريب، تعرَّض لها النظام.

مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة جهاز رصد السرعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالتا سرقة وإتلاف لنظام ساهر بطريق السيل في مكة المكرمة
سبق

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة مساء اليوم بلاغين، تعرض فيهما جهازا رصد السرعة للسرقة والعبث على طريق السيل.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحَّد بلاغًا من جهة الاختصاص عن تعرُّض نظام ساهر الواقع على طريق السيل، وتحديدًا بجوار مسجد الزيمة، للسرقة والإتلاف، كما تعرض جهاز آخر على الطريق نفسه بالقرب من مدخل قرية الخرج للتخريب؛ فباشرت الجهات الأمنية البلاغ، ووقفت على تفاصيله، وتولى مركز شرطة الشرائع الواقعة.

يُذكر أنه من بداية العام الميلادي الجاري حتى اليوم وقعت قرابة 15 حالة سرقة وإتلاف وتخريب، تعرَّض لها النظام.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
12:39 AM

حالتا سرقة وإتلاف لنظام ساهر بطريق السيل في مكة المكرمة

وقعت 15 حالة سرقة وتخريب للنظام منذ بداية يناير الماضي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
1,653

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة مساء اليوم بلاغين، تعرض فيهما جهازا رصد السرعة للسرقة والعبث على طريق السيل.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحَّد بلاغًا من جهة الاختصاص عن تعرُّض نظام ساهر الواقع على طريق السيل، وتحديدًا بجوار مسجد الزيمة، للسرقة والإتلاف، كما تعرض جهاز آخر على الطريق نفسه بالقرب من مدخل قرية الخرج للتخريب؛ فباشرت الجهات الأمنية البلاغ، ووقفت على تفاصيله، وتولى مركز شرطة الشرائع الواقعة.

يُذكر أنه من بداية العام الميلادي الجاري حتى اليوم وقعت قرابة 15 حالة سرقة وإتلاف وتخريب، تعرَّض لها النظام.

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