20 صورة.. شاهد كيف استعدت الشرقية لاستقبال المتنزهين في الإجازة

فيما أهاب "الصفيان" بالجميع المحافظة على المكتسبات والإبلاغ عن المخالفات

أنهت أمانة المنطقة الشرقية، كافة استعداداتها لاستقبال المتنزهين وزوار المنطقة الشرقية، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي ١٤٤٢هـ، من خلال خطة شاملة شملت أعمال الصيانة والتعقيم والتطهير والرقابة وأعمال التشجير والتزيين، وذلك بناءً على توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبإشراف ومتابعة من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، في بيان، أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لتجهيز الواجهات البحرية، وصيانة وتجهيز الحدائق والساحات والمنتزهات والميادين، والملاعب والمماشي، ومجموعات الألعاب المختلفة، وتهيئة المواقع البرية، وزراعة الورود والأزهار والشجيرات، إضافة إلى تجهيز المزروعات والمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر، وكافة الشواطئ.

وكشف أن الأمانة قامت بتهيئة ١٦١ ملعبًا لكرة القدم بهدف ممارسة الشباب للرياضة، إضافة إلى تهيئة وتجهيز ١٠٠ ممشى، لافتًا إلى تجهيز ٦ واجهات بحرية وتخصيص فرق للصيانة والنظافة وفرق أمن وسلامة لخدمة المتنزهين ومرتادي هذه الأماكن، مشيرًا إلى أن أمين المنطقة الشرقية وجه في وقت سابق بمضاعفة كافة الجهود وخاصة فيما يتعلق بالرقابة والنظافة، نظرًا لما تشهده المنطقة الشرقية من إقبال المتنزهين والزوار وسكان المنطقة وخاصة مع اعتدال الأجواء بالمنطقة، لافتًا إلى أنه تم تهيئة ٨٦٧ حديقة وساحة بلدية، إضافة إلى ١١ منتزهًا بكامل خدماتها، مبيناً أن إجمالي مساحة المناطق الخضراء والأماكن المفتوحة بلغت ١٢٨٧٠٣٣٩ مترًا مربعًا، حيث وصل نصيب الفرد منها ٤.١٢ متر مربع.

وأوضح أن عدد مشاريع الحدائق الجديدة ضمن مبادرة أنسنة المدن التي تم الانتهاء منها وجاهزة لافتتاح (١٩ حديقة) بمساحة إجمالية ٩٨٠١٠ ألف متر مربع، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على تجهيز ٧ حدائق ضمن أنسنة المدن بمساحة ٤٢٦٤٥ مترًا مربعًا.

كذلك حرصت الأمانة ضمن استعداداتها على الانتهاء من المرحلة الثالثة لكورنيش الخبر الشمالي، الأربعاء الماضي، والتي افتتحها أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والتي تأتي ضمن توجيهاته، لتهيئة الأماكن السياحية والواجهات البحرية لتعزيز السياحة في المنطقة الشرقية، حيث يصل طولها (1200 م) وبمساحة إجمالية تزيد عن 138000 م2.



وذكر أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمقاهي ومنافذ البيع، للتأكد من تقيدها بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك سلامة الغذاء، مع التركيز على نظافة الحدائق والمتنزهات والأسواق والشوارع الرئيسية والتعقيم والتطهير، وتجهيز الشوارع والميادين، وذلك بزراعتها بالزهور الموسمية والأشجار.

إضافة إلى تكثيف الأعمال في شاطئ نصف القمر من خلال تهيئة وصيانة وغسيل مظلات شاطئ نصف القمر، وكافة الشواطئ بالمنطقة، وتكثيف تواجد عمال النظافة، كما يتم تزويد المياه للخزانات الأرضية بشكل يومي والتي تخدم كافة المتنزهين، إضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية للمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة كالمطاعم والبوفيهات، كما قامت بتجهيز مواقع الترفيه كالساحات البلدية المفتوحة والملاعب ومرافقها، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة على المخالفين داخل هذه المرافق السياحية.

وأهاب المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان بكافة المتنزهين والزوار بالمحافظة على هذه المكتسبات الوطنية لينعم بها الجميع، ودعا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز 940 الذي يعمل على مدار الساعة ليتم معالجتها.