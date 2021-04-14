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"خيرية الأفلاج" تطلق مبادرة  "شكرًا حراس الأمن" بتقديم ألف ريال لكل حارس

كما دشَّنت الجمعية مبادرات أخرى من ضمنها صرف 660 سلة رمضانية

أطلقت جمعية الأفلاج الخيرية مبادرة "شكرًا حراس الأمن"، وذلك بتقديم مبلغ مالي لكل حارس أمن بمستشفى الأفلاج العام تقديرًا لجهودهم.

وأكدت خيرية الأفلاج أن مبادرة "شكرًا حراس الأمن" التي تم إطلاقها قبل قليل تهدف إلى تقديم دعم مالي لجميع حراس الأمن في ‫مستشفى الأفلاج العام بمبلغ ألف ريال لكل حارس أمن تقديرًا لجهودهم ودورهم في هذه الأزمة.

يُذكر أن خيرية الأفلاج برئاسة عبدالرحمن أبو دجين وكل أعضاء المجلس ومنسوبيها من موظفين ومتطوعين تقوم بجهود كبيرة تضمنت إطلاق عددٍ من المبادرات الخيرية تمثلت في صرف ٦٦٠ سلة رمضانية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

كما أطلقت مبادرة "إطعام صائم" للمقيمين بالمحافظة، وشملت كذلك أعمال خيرية الأفلاج مبادرة "سقيا" التي خصص لها ( 2700) كرتون ماء تم توزيعها على الأسر في بعض الأحياء، وغيرها من الأعمال الخيرية الأخرى.

الأفلاج مستشفى الأفلاج العام جمعية الأفلاج الخيرية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"خيرية الأفلاج" تطلق مبادرة  "شكرًا حراس الأمن" بتقديم ألف ريال لكل حارس
سبق

أطلقت جمعية الأفلاج الخيرية مبادرة "شكرًا حراس الأمن"، وذلك بتقديم مبلغ مالي لكل حارس أمن بمستشفى الأفلاج العام تقديرًا لجهودهم.

وأكدت خيرية الأفلاج أن مبادرة "شكرًا حراس الأمن" التي تم إطلاقها قبل قليل تهدف إلى تقديم دعم مالي لجميع حراس الأمن في ‫مستشفى الأفلاج العام بمبلغ ألف ريال لكل حارس أمن تقديرًا لجهودهم ودورهم في هذه الأزمة.

يُذكر أن خيرية الأفلاج برئاسة عبدالرحمن أبو دجين وكل أعضاء المجلس ومنسوبيها من موظفين ومتطوعين تقوم بجهود كبيرة تضمنت إطلاق عددٍ من المبادرات الخيرية تمثلت في صرف ٦٦٠ سلة رمضانية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

كما أطلقت مبادرة "إطعام صائم" للمقيمين بالمحافظة، وشملت كذلك أعمال خيرية الأفلاج مبادرة "سقيا" التي خصص لها ( 2700) كرتون ماء تم توزيعها على الأسر في بعض الأحياء، وغيرها من الأعمال الخيرية الأخرى.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:07 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:45 PM

"خيرية الأفلاج" تطلق مبادرة  "شكرًا حراس الأمن" بتقديم ألف ريال لكل حارس

كما دشَّنت الجمعية مبادرات أخرى من ضمنها صرف 660 سلة رمضانية

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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228

أطلقت جمعية الأفلاج الخيرية مبادرة "شكرًا حراس الأمن"، وذلك بتقديم مبلغ مالي لكل حارس أمن بمستشفى الأفلاج العام تقديرًا لجهودهم.

وأكدت خيرية الأفلاج أن مبادرة "شكرًا حراس الأمن" التي تم إطلاقها قبل قليل تهدف إلى تقديم دعم مالي لجميع حراس الأمن في ‫مستشفى الأفلاج العام بمبلغ ألف ريال لكل حارس أمن تقديرًا لجهودهم ودورهم في هذه الأزمة.

يُذكر أن خيرية الأفلاج برئاسة عبدالرحمن أبو دجين وكل أعضاء المجلس ومنسوبيها من موظفين ومتطوعين تقوم بجهود كبيرة تضمنت إطلاق عددٍ من المبادرات الخيرية تمثلت في صرف ٦٦٠ سلة رمضانية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

كما أطلقت مبادرة "إطعام صائم" للمقيمين بالمحافظة، وشملت كذلك أعمال خيرية الأفلاج مبادرة "سقيا" التي خصص لها ( 2700) كرتون ماء تم توزيعها على الأسر في بعض الأحياء، وغيرها من الأعمال الخيرية الأخرى.

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