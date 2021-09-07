النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

أمر ملكي: إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق

التقى "الكاظمي" و"تميم".. مهمة مكوكية لوزير الداخلية في قطر والعراق في 3 أيام

أجرى عدداً من المحادثات والمقابلات الرسمية ضمت مسؤولين رفيعي المستوى

سلّط مركز "التواصل الحكومي"، الضوء على زيارتَي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وفي 3 أيام فقط، لكل من العراق وقطر، أيام الرابع والخامس والسادس من سبتمبر الجاري؛ حيث شهدت إجراء عديد من المقابلات والمحادثات شديدة الأهمية في كلّ من العراق وقطر.

ونشر حساب التواصل الحكومي على "تويتر"، اليوم، إنفوجرافيك لتوثيق الزيارتين، فخلال زيارته الرسمية إلى دولة العراق؛ التقى الأمير عبدالعزيز رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، والتقى كذلك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعقد جلسة مباحثات مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وأكد وزير الداخلية السعودي، أن استقرار العراق سينعكس إيجابياً على المملكة، معبراً عن دعم الرياض للتعاون في جميع المجالات مع بغداد من أجل تحقيق الاستقرار.

وقال: "استقرار العراق سينعكس إيجابياً على المملكة"، معبراً عن دعم المملكة، للعراق، بتوجيه من القيادة، مع أهمية التعاون في جميع المجالات من أجل تحقيق الاستقرار.

وتطرقت مباحثاته إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، وإدامة التنسيق في المجالات كافة.

من جانبه، أكد "الحلبوسي" أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وبعد وصوله إلى دولة قطر في زيارة رسمية؛ التقى وزير الداخلية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وزار مركز القيادة الوطني لدولة قطر، كما التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني، على مأدبة عشاء أقيمت بهذه المناسبة.

وركز الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال محادثاته مع الشيخ خالد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، على أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

وشهدت الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتيْ الداخلية في البلدين الشقيقيْن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التقى "الكاظمي" و"تميم".. مهمة مكوكية لوزير الداخلية في قطر والعراق في 3 أيام
سبق

سلّط مركز "التواصل الحكومي"، الضوء على زيارتَي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وفي 3 أيام فقط، لكل من العراق وقطر، أيام الرابع والخامس والسادس من سبتمبر الجاري؛ حيث شهدت إجراء عديد من المقابلات والمحادثات شديدة الأهمية في كلّ من العراق وقطر.

ونشر حساب التواصل الحكومي على "تويتر"، اليوم، إنفوجرافيك لتوثيق الزيارتين، فخلال زيارته الرسمية إلى دولة العراق؛ التقى الأمير عبدالعزيز رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، والتقى كذلك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعقد جلسة مباحثات مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وأكد وزير الداخلية السعودي، أن استقرار العراق سينعكس إيجابياً على المملكة، معبراً عن دعم الرياض للتعاون في جميع المجالات مع بغداد من أجل تحقيق الاستقرار.

وقال: "استقرار العراق سينعكس إيجابياً على المملكة"، معبراً عن دعم المملكة، للعراق، بتوجيه من القيادة، مع أهمية التعاون في جميع المجالات من أجل تحقيق الاستقرار.

وتطرقت مباحثاته إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، وإدامة التنسيق في المجالات كافة.

من جانبه، أكد "الحلبوسي" أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وبعد وصوله إلى دولة قطر في زيارة رسمية؛ التقى وزير الداخلية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وزار مركز القيادة الوطني لدولة قطر، كما التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني، على مأدبة عشاء أقيمت بهذه المناسبة.

وركز الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال محادثاته مع الشيخ خالد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، على أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

وشهدت الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتيْ الداخلية في البلدين الشقيقيْن.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
01:39 PM

التقى "الكاظمي" و"تميم".. مهمة مكوكية لوزير الداخلية في قطر والعراق في 3 أيام

أجرى عدداً من المحادثات والمقابلات الرسمية ضمت مسؤولين رفيعي المستوى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,913

سلّط مركز "التواصل الحكومي"، الضوء على زيارتَي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وفي 3 أيام فقط، لكل من العراق وقطر، أيام الرابع والخامس والسادس من سبتمبر الجاري؛ حيث شهدت إجراء عديد من المقابلات والمحادثات شديدة الأهمية في كلّ من العراق وقطر.

ونشر حساب التواصل الحكومي على "تويتر"، اليوم، إنفوجرافيك لتوثيق الزيارتين، فخلال زيارته الرسمية إلى دولة العراق؛ التقى الأمير عبدالعزيز رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، والتقى كذلك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعقد جلسة مباحثات مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وأكد وزير الداخلية السعودي، أن استقرار العراق سينعكس إيجابياً على المملكة، معبراً عن دعم الرياض للتعاون في جميع المجالات مع بغداد من أجل تحقيق الاستقرار.

وقال: "استقرار العراق سينعكس إيجابياً على المملكة"، معبراً عن دعم المملكة، للعراق، بتوجيه من القيادة، مع أهمية التعاون في جميع المجالات من أجل تحقيق الاستقرار.

وتطرقت مباحثاته إلى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، وإدامة التنسيق في المجالات كافة.

من جانبه، أكد "الحلبوسي" أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وبعد وصوله إلى دولة قطر في زيارة رسمية؛ التقى وزير الداخلية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وزار مركز القيادة الوطني لدولة قطر، كما التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني، على مأدبة عشاء أقيمت بهذه المناسبة.

وركز الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال محادثاته مع الشيخ خالد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، على أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وتعزيز مسارات التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

وشهدت الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك بين وزارتيْ الداخلية في البلدين الشقيقيْن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,457
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,851

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة