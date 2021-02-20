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كورونا في الولايات المتحدة.. 67,437 إصابة مؤكدة و2,356 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 67,437 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و2,356 حالة وفاة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,737,875 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 491,455 وفاة.

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كورونا في الولايات المتحدة.. 67,437 إصابة مؤكدة و2,356 حالة وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 67,437 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و2,356 حالة وفاة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,737,875 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 491,455 وفاة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
10:10 AM

كورونا في الولايات المتحدة.. 67,437 إصابة مؤكدة و2,356 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 67,437 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و2,356 حالة وفاة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,737,875 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 491,455 وفاة.

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