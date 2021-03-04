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لتعزيز المخزونات.. مناقصة من "الحبوب" لاستيراد 540 ألف طن شعير

في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح مناقصة لاستيراد كمية (540) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أبريل- مايو 2021م)؛ وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المؤسسة أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (9) بواخر، بواقع (6) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (360.000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (180.000) طن، وأشار إلى أن المناقصة تأتي في إطار تعزيز المخزونات المحلية في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص باستكمال استعداداته لتولي مهمة استيراد وبيع الشعير؛ حيث تواصل المؤسسة استكمال إجراءات تأهيل الشركات من خلال منصة "استيراد".

وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص؛ وذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، وفتح مجالات جديدة أمامه؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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لتعزيز المخزونات.. مناقصة من "الحبوب" لاستيراد 540 ألف طن شعير
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح مناقصة لاستيراد كمية (540) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أبريل- مايو 2021م)؛ وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المؤسسة أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (9) بواخر، بواقع (6) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (360.000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (180.000) طن، وأشار إلى أن المناقصة تأتي في إطار تعزيز المخزونات المحلية في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص باستكمال استعداداته لتولي مهمة استيراد وبيع الشعير؛ حيث تواصل المؤسسة استكمال إجراءات تأهيل الشركات من خلال منصة "استيراد".

وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص؛ وذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، وفتح مجالات جديدة أمامه؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
10:29 AM

لتعزيز المخزونات.. مناقصة من "الحبوب" لاستيراد 540 ألف طن شعير

في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح مناقصة لاستيراد كمية (540) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أبريل- مايو 2021م)؛ وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح محافظ المؤسسة أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (9) بواخر، بواقع (6) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (360.000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (180.000) طن، وأشار إلى أن المناقصة تأتي في إطار تعزيز المخزونات المحلية في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص باستكمال استعداداته لتولي مهمة استيراد وبيع الشعير؛ حيث تواصل المؤسسة استكمال إجراءات تأهيل الشركات من خلال منصة "استيراد".

وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص؛ وذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، وفتح مجالات جديدة أمامه؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

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