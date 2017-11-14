ليلة طويلة مع ألعاب الموبايل أفقدته إحدى عينيه.. هذا ما حدث عندما استفاق من النوم

أصيب بنزيف بالعين بعد تمزّق أصاب الأوعية الشبكية.. أطباء: "اعتلال فالسلفا الشبكي"

تَسَبّب استمرار رجل صيني في ممارسة ألعاب الفيديو على هاتفه الذكي لساعات طويلة؛ في فَقْد بصره مؤقتًا في إحدى عينيه بسبب هذه الألعاب.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن الرجل الذي لم تكشف عن هويته؛ لم يفارق هاتفه الذكي منذ الليل حتى ساعات الفجر الأولى.

وبعدما استفاق من النوم، أدرك أنه فَقَد بصره بعينه اليسرى، فأسرع نحو المستشفى.

وبحسب الأطباء؛ فقد عانى المريض، الذي يسكن مدينة شنجن جنوبي الصين، من نزيف في عينه، بعد تمزق أصاب الأوعية الشبكية.

ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية"، يطلق على هذه الحالة اسم "اعتلال فالسلفا الشبكي"، وعادة ما تكون ناجمة عن مجهود بدني كبير.

ويعاني المصابون بهذه الحالة من رؤية معتلة أو ضبابية، وربما يتطور الأمر إلى فقدان جزئي أو كلي للبصر.

وأجرى الأطباء جراحة للرجل بالليزر، ومن المتوقع أن يتعافى خلال شهر.

وتُظهر هذه الحادثة، الخطورة الكامنة نتيجة الإدمان على الهواتف الذكية وما تقدمه من ألعاب الفيديو.

وكان رجل آخر في الصين قد أصيب الشهر الماضي بفقدان البصر بإحدى عينيه، بعد تعرضه لما يُعرف بـ"جلطة العين"؛ نتيجة ممارسته المفرطة للألعاب على هاتفه، عندما كان مستلقيًا على سريره وغرفته مطفأة الأنوار.