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"الشباب" يحقق الفوز الخامس على التوالي ويضع "النصر" على صفيح ساخن

زاد فريق نادي الشباب من جراح شقيقه النصر عقب التغلب عليه بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.

يدين الشباب بالفضل بهذا الفوز إلى نجمه هتان باهبري صاحب الهدف الوحيد في المباراة، الذي سجله من تصويبه قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع سلطان الغنام؛ ليتغير مسارها، وتعانق شباك وليد عبدالله عند الدقيقة الـ(23).

وبتلك النتيجة يرتقي الشباب إلى المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة رقم 13 بالمركز التاسع.

الشباب النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشباب" يحقق الفوز الخامس على التوالي ويضع "النصر" على صفيح ساخن
سبق

زاد فريق نادي الشباب من جراح شقيقه النصر عقب التغلب عليه بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.

يدين الشباب بالفضل بهذا الفوز إلى نجمه هتان باهبري صاحب الهدف الوحيد في المباراة، الذي سجله من تصويبه قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع سلطان الغنام؛ ليتغير مسارها، وتعانق شباك وليد عبدالله عند الدقيقة الـ(23).

وبتلك النتيجة يرتقي الشباب إلى المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة رقم 13 بالمركز التاسع.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
08:16 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
09:33 PM

"الشباب" يحقق الفوز الخامس على التوالي ويضع "النصر" على صفيح ساخن

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محمد السيّد - الرياض
20
2,421

زاد فريق نادي الشباب من جراح شقيقه النصر عقب التغلب عليه بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.

يدين الشباب بالفضل بهذا الفوز إلى نجمه هتان باهبري صاحب الهدف الوحيد في المباراة، الذي سجله من تصويبه قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع سلطان الغنام؛ ليتغير مسارها، وتعانق شباك وليد عبدالله عند الدقيقة الـ(23).

وبتلك النتيجة يرتقي الشباب إلى المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة رقم 13 بالمركز التاسع.

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