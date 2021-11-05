"الشباب" يحقق الفوز الخامس على التوالي ويضع "النصر" على صفيح ساخن

زاد فريق نادي الشباب من جراح شقيقه النصر عقب التغلب عليه بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.



يدين الشباب بالفضل بهذا الفوز إلى نجمه هتان باهبري صاحب الهدف الوحيد في المباراة، الذي سجله من تصويبه قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع سلطان الغنام؛ ليتغير مسارها، وتعانق شباك وليد عبدالله عند الدقيقة الـ(23).



وبتلك النتيجة يرتقي الشباب إلى المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة رقم 13 بالمركز التاسع.