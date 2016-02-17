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البرازيل.. ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 78 قتيلًا

تَوقع زيادة الوفيات.. ولم يتضح بعدُ عدد المفقودين

ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس في البرازيل إلى 78 قتيلًا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلًا عن إدارة المدينة.

وحذّر عمدة مدينة بتروبوليس "روبنز بومتيمبو" من أن الحصيلة الفعلية للوفيات يمكن أن تكون أكبر. ولم يتضح بعدُ عدد المفقودين.

وتردد أن الانهيارات الأرضية ضربت ما لا يقل عن 80 منزلًا، واضطر أكثر من 377 شخصًا إلى مغادرة منازلهم في المدينة الواقعة في ولاية ريو دي جانيرو.

البرازيل

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البرازيل.. ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 78 قتيلًا
سبق

ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس في البرازيل إلى 78 قتيلًا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلًا عن إدارة المدينة.

وحذّر عمدة مدينة بتروبوليس "روبنز بومتيمبو" من أن الحصيلة الفعلية للوفيات يمكن أن تكون أكبر. ولم يتضح بعدُ عدد المفقودين.

وتردد أن الانهيارات الأرضية ضربت ما لا يقل عن 80 منزلًا، واضطر أكثر من 377 شخصًا إلى مغادرة منازلهم في المدينة الواقعة في ولاية ريو دي جانيرو.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
08:36 AM

البرازيل.. ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 78 قتيلًا

تَوقع زيادة الوفيات.. ولم يتضح بعدُ عدد المفقودين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس في البرازيل إلى 78 قتيلًا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلًا عن إدارة المدينة.

وحذّر عمدة مدينة بتروبوليس "روبنز بومتيمبو" من أن الحصيلة الفعلية للوفيات يمكن أن تكون أكبر. ولم يتضح بعدُ عدد المفقودين.

وتردد أن الانهيارات الأرضية ضربت ما لا يقل عن 80 منزلًا، واضطر أكثر من 377 شخصًا إلى مغادرة منازلهم في المدينة الواقعة في ولاية ريو دي جانيرو.

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