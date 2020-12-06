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"الصحة": تسجيل 187 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 317 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" عن كورونا في المملكة اليوم: 3869 حالة نشطة منها 600 حرجة

11 حالة وفاة جديدة و32790 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، وسيُعلَن قريباً عن آلية التسجيل لأخذ اللقاح، مع الحرص على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.

وأشار "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى أن المملكة أصبحت بحمد الله من ضمن الدول التي تسجل تحسناً وانخفاضاً في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن تسجيل 187 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358713) حالة، من بينها (3869) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (600) حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (348879) حالة بإضافة (317) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات (5965) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10106659) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (32790) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح متحدث "الصحة" أن المملكة في المراحل التي تقترب فيها بإذن الله من نهاياتٍ تأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة، لافتاً النظر إلى أن مناطق المملكة كافة تشهد انخفاضا في تسجيل الإصابات، إلا أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت منطقة الجوف ارتفاعا في تسجيل الحالات.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تواصل تقديم خدماتها من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز "تأكد" بإجراء 5434142 مسحة، وقدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لـ1645452 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ22113480 عبر مركز 937.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" عن كورونا في المملكة اليوم: 3869 حالة نشطة منها 600 حرجة
سبق

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، وسيُعلَن قريباً عن آلية التسجيل لأخذ اللقاح، مع الحرص على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.

وأشار "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى أن المملكة أصبحت بحمد الله من ضمن الدول التي تسجل تحسناً وانخفاضاً في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن تسجيل 187 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358713) حالة، من بينها (3869) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (600) حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (348879) حالة بإضافة (317) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات (5965) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10106659) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (32790) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح متحدث "الصحة" أن المملكة في المراحل التي تقترب فيها بإذن الله من نهاياتٍ تأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة، لافتاً النظر إلى أن مناطق المملكة كافة تشهد انخفاضا في تسجيل الإصابات، إلا أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت منطقة الجوف ارتفاعا في تسجيل الحالات.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تواصل تقديم خدماتها من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز "تأكد" بإجراء 5434142 مسحة، وقدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لـ1645452 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ22113480 عبر مركز 937.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
06:05 PM

"الصحة" عن كورونا في المملكة اليوم: 3869 حالة نشطة منها 600 حرجة

11 حالة وفاة جديدة و32790 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، وسيُعلَن قريباً عن آلية التسجيل لأخذ اللقاح، مع الحرص على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.

وأشار "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى أن المملكة أصبحت بحمد الله من ضمن الدول التي تسجل تحسناً وانخفاضاً في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن تسجيل 187 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358713) حالة، من بينها (3869) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (600) حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (348879) حالة بإضافة (317) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات (5965) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10106659) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (32790) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح متحدث "الصحة" أن المملكة في المراحل التي تقترب فيها بإذن الله من نهاياتٍ تأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة، لافتاً النظر إلى أن مناطق المملكة كافة تشهد انخفاضا في تسجيل الإصابات، إلا أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت منطقة الجوف ارتفاعا في تسجيل الحالات.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تواصل تقديم خدماتها من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز "تأكد" بإجراء 5434142 مسحة، وقدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لـ1645452 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ22113480 عبر مركز 937.

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