احتفل مدير عام مكافحة الجراد والفئات المهاجرة، المهندس محمد الشمراني، بزواج نجله مهند، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور جمع من أهالي العروسين.
"الشمراني" يحتفل بزواج نجله مهند في جدة
احتفل مدير عام مكافحة الجراد والفئات المهاجرة، المهندس محمد الشمراني، بزواج نجله مهند، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور جمع من أهالي العروسين.
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"الشمراني" يحتفل بزواج نجله مهند في جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-03
03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
12:16 PM
"الشمراني" يحتفل بزواج نجله مهند في جدة
احتفل مدير عام مكافحة الجراد والفئات المهاجرة، المهندس محمد الشمراني، بزواج نجله مهند، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور جمع من أهالي العروسين.
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