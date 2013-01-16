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"تجارب محاكية" تنفّذها إدارات التعليم للعودة الحضورية الآمنة

لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وبمشاركة أولياء الأمور

تواصل إدارات التعليم استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، الأسبوع المقبل، حيث بدأت اللجان الإشرافية في جميع مناطق المملكة جولاتها التفقدية؛ للوقوف على جاهزية أكثر من 13 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة، وما يزيد على 4800 روضة أطفال، لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة، وتأمين كل الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية.

وفي هذا السياق ، طبّق عددٌ من مدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات المملكة تجارب محاكية للعودة الحضورية الآمنة لعددٍ من الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ بمشاركة أولياء الأمور، وذلك ضمن الاستعدادات المكثّفة التي تنفذها الإدارات التعليمية قبل موعد العودة الحضورية في 23 يناير الحالي.

وتهدف هذه التجارب إلى مزيدٍ من التهيئة النفسية للطلاب والطالبات، واستكمال جميع متطلبات العودة الحضورية داخل المدارس، وتحفيز الطلبة للعودة إلى مدارسهم بعد انقطاع ما يزيد على عامين دراسيين، إلى جانب تعزيز استقبال الطلبة المستجدين وتشجيعهم في أول يوم دراسي لهم. وشهدت التجارب المنفذة تفاعل الطلبة مع معلميهم، والسعادة بالعودة الحضورية للمدرسة، ولقاء زملائهم وزميلاتهم، إلى جانب التوعية بأهمية اتباع الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية"، حيث تتابع وزارة التعليم التهيئة للعملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والتشديد على جاهزية جميع المدارس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجارب محاكية" تنفّذها إدارات التعليم للعودة الحضورية الآمنة
سبق

تواصل إدارات التعليم استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، الأسبوع المقبل، حيث بدأت اللجان الإشرافية في جميع مناطق المملكة جولاتها التفقدية؛ للوقوف على جاهزية أكثر من 13 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة، وما يزيد على 4800 روضة أطفال، لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة، وتأمين كل الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية.

وفي هذا السياق ، طبّق عددٌ من مدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات المملكة تجارب محاكية للعودة الحضورية الآمنة لعددٍ من الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ بمشاركة أولياء الأمور، وذلك ضمن الاستعدادات المكثّفة التي تنفذها الإدارات التعليمية قبل موعد العودة الحضورية في 23 يناير الحالي.

وتهدف هذه التجارب إلى مزيدٍ من التهيئة النفسية للطلاب والطالبات، واستكمال جميع متطلبات العودة الحضورية داخل المدارس، وتحفيز الطلبة للعودة إلى مدارسهم بعد انقطاع ما يزيد على عامين دراسيين، إلى جانب تعزيز استقبال الطلبة المستجدين وتشجيعهم في أول يوم دراسي لهم. وشهدت التجارب المنفذة تفاعل الطلبة مع معلميهم، والسعادة بالعودة الحضورية للمدرسة، ولقاء زملائهم وزميلاتهم، إلى جانب التوعية بأهمية اتباع الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية"، حيث تتابع وزارة التعليم التهيئة للعملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والتشديد على جاهزية جميع المدارس.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
08:49 PM

"تجارب محاكية" تنفّذها إدارات التعليم للعودة الحضورية الآمنة

لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وبمشاركة أولياء الأمور

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
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تواصل إدارات التعليم استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، الأسبوع المقبل، حيث بدأت اللجان الإشرافية في جميع مناطق المملكة جولاتها التفقدية؛ للوقوف على جاهزية أكثر من 13 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة، وما يزيد على 4800 روضة أطفال، لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة، وتأمين كل الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية.

وفي هذا السياق ، طبّق عددٌ من مدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات المملكة تجارب محاكية للعودة الحضورية الآمنة لعددٍ من الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ بمشاركة أولياء الأمور، وذلك ضمن الاستعدادات المكثّفة التي تنفذها الإدارات التعليمية قبل موعد العودة الحضورية في 23 يناير الحالي.

وتهدف هذه التجارب إلى مزيدٍ من التهيئة النفسية للطلاب والطالبات، واستكمال جميع متطلبات العودة الحضورية داخل المدارس، وتحفيز الطلبة للعودة إلى مدارسهم بعد انقطاع ما يزيد على عامين دراسيين، إلى جانب تعزيز استقبال الطلبة المستجدين وتشجيعهم في أول يوم دراسي لهم. وشهدت التجارب المنفذة تفاعل الطلبة مع معلميهم، والسعادة بالعودة الحضورية للمدرسة، ولقاء زملائهم وزميلاتهم، إلى جانب التوعية بأهمية اتباع الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية"، حيث تتابع وزارة التعليم التهيئة للعملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والتشديد على جاهزية جميع المدارس.

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