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شاهد.. بلدية الطائف النسائية تُغلق مطاعم ومعامل حلويات شهيرة مخالفة صحياً

فيما توعّدت "الأمانة" مَن تسوّل له نفسه تجاوز الأنظمة بتطبيق العقوبات الرادعة

أغلقت أمانة الطائف، ممثلةً بـ"البلدية النسائية"، 3 مطاعم ومخابز ومعامل حلويات معروفة بالمحافظة، وذلك خلال جولة تفتيشية رقابية للكشف عن المخالفات والتجاوزات للنظافة والاشتراطات الصحية، وتم ضبط عديد من المخالفات التي استدعت إقفال هذه المطاعم والمخابز وتطبيق لائحة الغرامات البلدية بحدها الأعلى؛ نظراً لأن المخالفات تمسُّ صحة المستهلك.

وأكّدت الأمانة، في بيانٍ، لـ"سبق"، أن الجولات الرقابية ستستمر من خلال مراقبات البلدية النسائية، والفروع البلدية داخل المدينة وخارجها في الفترتين الصباحية والمسائية، ورفع تقارير يومية لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ بالضبطيات والمخالفات والإجراءات المتخذة، وشملت المخالفات المضبوطة من قِبل البلدية النسائية الفرعية سوء النظافة، ووجود حشرات في المطاعم، وسوء تخزين اللحوم والشحوم، وأغذية مجهولة المصدر، ووجود أوانٍ غير صالحة للاستخدام.

وحذّرت أمانة الطائف كل مَن تسوّل له نفسه تجاوز الأنظمة والتعليمات بهدف تحقيق أرباح سريعة عن طريق مخالفة لائحة الاشتراطات الصحية، بأنها ستطبّق عليه العقوبات النظامية الرادعة، وإقفال أي مرفقٍ لإعداد وبيع المواد الغذائية، ووضع المحال المخالفة تحت الرقابة المباشرة والمتابعة المستمرة لمنع أيّ تجاوزٍ قد يضرُّ بصحة المستهلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بلدية الطائف النسائية تُغلق مطاعم ومعامل حلويات شهيرة مخالفة صحياً
سبق

أغلقت أمانة الطائف، ممثلةً بـ"البلدية النسائية"، 3 مطاعم ومخابز ومعامل حلويات معروفة بالمحافظة، وذلك خلال جولة تفتيشية رقابية للكشف عن المخالفات والتجاوزات للنظافة والاشتراطات الصحية، وتم ضبط عديد من المخالفات التي استدعت إقفال هذه المطاعم والمخابز وتطبيق لائحة الغرامات البلدية بحدها الأعلى؛ نظراً لأن المخالفات تمسُّ صحة المستهلك.

وأكّدت الأمانة، في بيانٍ، لـ"سبق"، أن الجولات الرقابية ستستمر من خلال مراقبات البلدية النسائية، والفروع البلدية داخل المدينة وخارجها في الفترتين الصباحية والمسائية، ورفع تقارير يومية لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ بالضبطيات والمخالفات والإجراءات المتخذة، وشملت المخالفات المضبوطة من قِبل البلدية النسائية الفرعية سوء النظافة، ووجود حشرات في المطاعم، وسوء تخزين اللحوم والشحوم، وأغذية مجهولة المصدر، ووجود أوانٍ غير صالحة للاستخدام.

وحذّرت أمانة الطائف كل مَن تسوّل له نفسه تجاوز الأنظمة والتعليمات بهدف تحقيق أرباح سريعة عن طريق مخالفة لائحة الاشتراطات الصحية، بأنها ستطبّق عليه العقوبات النظامية الرادعة، وإقفال أي مرفقٍ لإعداد وبيع المواد الغذائية، ووضع المحال المخالفة تحت الرقابة المباشرة والمتابعة المستمرة لمنع أيّ تجاوزٍ قد يضرُّ بصحة المستهلك.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
09:15 AM

شاهد.. بلدية الطائف النسائية تُغلق مطاعم ومعامل حلويات شهيرة مخالفة صحياً

فيما توعّدت "الأمانة" مَن تسوّل له نفسه تجاوز الأنظمة بتطبيق العقوبات الرادعة

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فهد العتيبي - الطائف
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أغلقت أمانة الطائف، ممثلةً بـ"البلدية النسائية"، 3 مطاعم ومخابز ومعامل حلويات معروفة بالمحافظة، وذلك خلال جولة تفتيشية رقابية للكشف عن المخالفات والتجاوزات للنظافة والاشتراطات الصحية، وتم ضبط عديد من المخالفات التي استدعت إقفال هذه المطاعم والمخابز وتطبيق لائحة الغرامات البلدية بحدها الأعلى؛ نظراً لأن المخالفات تمسُّ صحة المستهلك.

وأكّدت الأمانة، في بيانٍ، لـ"سبق"، أن الجولات الرقابية ستستمر من خلال مراقبات البلدية النسائية، والفروع البلدية داخل المدينة وخارجها في الفترتين الصباحية والمسائية، ورفع تقارير يومية لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ بالضبطيات والمخالفات والإجراءات المتخذة، وشملت المخالفات المضبوطة من قِبل البلدية النسائية الفرعية سوء النظافة، ووجود حشرات في المطاعم، وسوء تخزين اللحوم والشحوم، وأغذية مجهولة المصدر، ووجود أوانٍ غير صالحة للاستخدام.

وحذّرت أمانة الطائف كل مَن تسوّل له نفسه تجاوز الأنظمة والتعليمات بهدف تحقيق أرباح سريعة عن طريق مخالفة لائحة الاشتراطات الصحية، بأنها ستطبّق عليه العقوبات النظامية الرادعة، وإقفال أي مرفقٍ لإعداد وبيع المواد الغذائية، ووضع المحال المخالفة تحت الرقابة المباشرة والمتابعة المستمرة لمنع أيّ تجاوزٍ قد يضرُّ بصحة المستهلك.

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