النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1013 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2136 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المياه": "واحة جدة" ضمن قائمة المشاريع الأكثر تضررًا والتنفيذ حسب الأولوية

في تجاوب مع ما نشرته "سبق" عن شكوى "ردميات أسفلت أغلقت شارعًا رئيسيًّا"

قالت شركة المياه الوطنية: إن حي الواحة في جدة يُعتبر من الأحياء المتضررة من ارتفاع منسوب المياه السطحية، وهو مدرج ضمن الأحياء التابعة لمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية المسندة للشركة بموجب محضر اللجنة الوزارية لمكافحة أضرار حمى الضنك بالمحافظة، وتم اعتماد مخرجات هذه الدراسة ويجري الشروع في الإعدادات اللازمة لإجراءات الطرح لتلك المشاريع.

وأوضحت "المياه الوطنية"، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "ردميات أسفلت تغلق شارعًا رئيسيًّا بجدة وتزيد معاناة الأهالي"، أنه فيما يخص شبكة الصرف الصحي؛ فإن حي الواحة يقع ضمن المناطق التي تم دراستها ومدرجة ضمن قائمة المشاريع الأكثر تضررًا التي تم رفعها، وسيتم البدء في التنفيذ حسب الأولوية.

وثمّنت الشركة لصحيفة "سبق" الإلكترونية، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه؛ مشيرة إلى أنها في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

يشار إلى أن عددًا من سكان حي الواحة 5 شمال شرق جدة، قد اشتكوا من وجود ردميات أسفلت وضعتها إحدى الشركات في أحد الطرق النافذة في الحي منذ أكثر من عشرة أيام، وتسببت الردميات في إغلاق الشارع الذي يعاني منذ فترة من الحفر العميقة بسبب المياه الجوفية والصرف الصحي، وتضرر عدد من المركبات التي تستخدم الشارع؛ مما زاد من معاناة سكان تلك العقارات في الوصول لمنازلهم والبحث عن مخارج ومداخل أخرى بديلة؛ وذلك قبيل توضيح شركة "المياه الوطنية".

شركة المياه الوطنية جدة حي الواحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المياه": "واحة جدة" ضمن قائمة المشاريع الأكثر تضررًا والتنفيذ حسب الأولوية
سبق

قالت شركة المياه الوطنية: إن حي الواحة في جدة يُعتبر من الأحياء المتضررة من ارتفاع منسوب المياه السطحية، وهو مدرج ضمن الأحياء التابعة لمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية المسندة للشركة بموجب محضر اللجنة الوزارية لمكافحة أضرار حمى الضنك بالمحافظة، وتم اعتماد مخرجات هذه الدراسة ويجري الشروع في الإعدادات اللازمة لإجراءات الطرح لتلك المشاريع.

وأوضحت "المياه الوطنية"، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "ردميات أسفلت تغلق شارعًا رئيسيًّا بجدة وتزيد معاناة الأهالي"، أنه فيما يخص شبكة الصرف الصحي؛ فإن حي الواحة يقع ضمن المناطق التي تم دراستها ومدرجة ضمن قائمة المشاريع الأكثر تضررًا التي تم رفعها، وسيتم البدء في التنفيذ حسب الأولوية.

وثمّنت الشركة لصحيفة "سبق" الإلكترونية، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه؛ مشيرة إلى أنها في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

يشار إلى أن عددًا من سكان حي الواحة 5 شمال شرق جدة، قد اشتكوا من وجود ردميات أسفلت وضعتها إحدى الشركات في أحد الطرق النافذة في الحي منذ أكثر من عشرة أيام، وتسببت الردميات في إغلاق الشارع الذي يعاني منذ فترة من الحفر العميقة بسبب المياه الجوفية والصرف الصحي، وتضرر عدد من المركبات التي تستخدم الشارع؛ مما زاد من معاناة سكان تلك العقارات في الوصول لمنازلهم والبحث عن مخارج ومداخل أخرى بديلة؛ وذلك قبيل توضيح شركة "المياه الوطنية".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:22 AM

"المياه": "واحة جدة" ضمن قائمة المشاريع الأكثر تضررًا والتنفيذ حسب الأولوية

في تجاوب مع ما نشرته "سبق" عن شكوى "ردميات أسفلت أغلقت شارعًا رئيسيًّا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,201

قالت شركة المياه الوطنية: إن حي الواحة في جدة يُعتبر من الأحياء المتضررة من ارتفاع منسوب المياه السطحية، وهو مدرج ضمن الأحياء التابعة لمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية المسندة للشركة بموجب محضر اللجنة الوزارية لمكافحة أضرار حمى الضنك بالمحافظة، وتم اعتماد مخرجات هذه الدراسة ويجري الشروع في الإعدادات اللازمة لإجراءات الطرح لتلك المشاريع.

وأوضحت "المياه الوطنية"، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "ردميات أسفلت تغلق شارعًا رئيسيًّا بجدة وتزيد معاناة الأهالي"، أنه فيما يخص شبكة الصرف الصحي؛ فإن حي الواحة يقع ضمن المناطق التي تم دراستها ومدرجة ضمن قائمة المشاريع الأكثر تضررًا التي تم رفعها، وسيتم البدء في التنفيذ حسب الأولوية.

وثمّنت الشركة لصحيفة "سبق" الإلكترونية، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه؛ مشيرة إلى أنها في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

يشار إلى أن عددًا من سكان حي الواحة 5 شمال شرق جدة، قد اشتكوا من وجود ردميات أسفلت وضعتها إحدى الشركات في أحد الطرق النافذة في الحي منذ أكثر من عشرة أيام، وتسببت الردميات في إغلاق الشارع الذي يعاني منذ فترة من الحفر العميقة بسبب المياه الجوفية والصرف الصحي، وتضرر عدد من المركبات التي تستخدم الشارع؛ مما زاد من معاناة سكان تلك العقارات في الوصول لمنازلهم والبحث عن مخارج ومداخل أخرى بديلة؛ وذلك قبيل توضيح شركة "المياه الوطنية".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,169
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,578
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,226
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,175

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة