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أمانة الرياض: 5084 جولة تفتيشية ترصد 706 مخالفات للتدابير الوقائية

أغلقت 132 منشأة تهاونت في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتستمر الرقابة

رصدت أمانة منطقة الرياض 706 مخالفات للتدابير الوقائية خلال 5084 جولة تفتيشية نفذها مراقبوها على الأسواق، كما أوقفت 36 شاحنة ألقت مخلفاتها بالفراغات العمرانية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": لأن سلامتكم أولوية.. 5084 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال 24 ساعة رصدوا فيها 706 مخالفات للتدابير الوقائية، وأغلقوا 132 منشأة تهاونت في تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأضافت: بعد أن ألقت بمخلفاتها في الفراغات العمرانية.. 36 شاحنة في قبضة مراقبي الأمانة.

أمانة الرياض الرياض

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أمانة الرياض: 5084 جولة تفتيشية ترصد 706 مخالفات للتدابير الوقائية
سبق

رصدت أمانة منطقة الرياض 706 مخالفات للتدابير الوقائية خلال 5084 جولة تفتيشية نفذها مراقبوها على الأسواق، كما أوقفت 36 شاحنة ألقت مخلفاتها بالفراغات العمرانية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": لأن سلامتكم أولوية.. 5084 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال 24 ساعة رصدوا فيها 706 مخالفات للتدابير الوقائية، وأغلقوا 132 منشأة تهاونت في تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأضافت: بعد أن ألقت بمخلفاتها في الفراغات العمرانية.. 36 شاحنة في قبضة مراقبي الأمانة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
10:25 AM

أمانة الرياض: 5084 جولة تفتيشية ترصد 706 مخالفات للتدابير الوقائية

أغلقت 132 منشأة تهاونت في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتستمر الرقابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت أمانة منطقة الرياض 706 مخالفات للتدابير الوقائية خلال 5084 جولة تفتيشية نفذها مراقبوها على الأسواق، كما أوقفت 36 شاحنة ألقت مخلفاتها بالفراغات العمرانية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": لأن سلامتكم أولوية.. 5084 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال 24 ساعة رصدوا فيها 706 مخالفات للتدابير الوقائية، وأغلقوا 132 منشأة تهاونت في تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأضافت: بعد أن ألقت بمخلفاتها في الفراغات العمرانية.. 36 شاحنة في قبضة مراقبي الأمانة.

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