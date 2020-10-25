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رسميًا .. الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فيتو

وقعت إدارة نادي الهلال مع المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فيتو قادمًا من صفوف فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي دون الكشف عن مدة التعاقد.

وسبق للاعب الأرجنتيني اللعب لعدة أندية أوروبية بارزة مثل راسينغ كلوب الأرجنتيني، أندية فياريال وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية الإسبانية، قبل اللحاق بفولهام الإنجليزي لمدة قصيرة والاستقرار في سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ومنذ مطلع الموسم الحالي في البرتغال، شارك فيتو في 3 لقاءات دورية سجل خلالها هدفًا وصنع مثله، فيما مثل الفريق لمباراتين في الدوري الأوروبي صنع خلالها هدفًا واحدًا.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا .. الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فيتو
سبق

وقعت إدارة نادي الهلال مع المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فيتو قادمًا من صفوف فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي دون الكشف عن مدة التعاقد.

وسبق للاعب الأرجنتيني اللعب لعدة أندية أوروبية بارزة مثل راسينغ كلوب الأرجنتيني، أندية فياريال وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية الإسبانية، قبل اللحاق بفولهام الإنجليزي لمدة قصيرة والاستقرار في سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ومنذ مطلع الموسم الحالي في البرتغال، شارك فيتو في 3 لقاءات دورية سجل خلالها هدفًا وصنع مثله، فيما مثل الفريق لمباراتين في الدوري الأوروبي صنع خلالها هدفًا واحدًا.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
01:08 AM
اخر تعديل
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
02:30 AM

رسميًا .. الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فيتو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,937

وقعت إدارة نادي الهلال مع المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فيتو قادمًا من صفوف فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي دون الكشف عن مدة التعاقد.

وسبق للاعب الأرجنتيني اللعب لعدة أندية أوروبية بارزة مثل راسينغ كلوب الأرجنتيني، أندية فياريال وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية الإسبانية، قبل اللحاق بفولهام الإنجليزي لمدة قصيرة والاستقرار في سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ومنذ مطلع الموسم الحالي في البرتغال، شارك فيتو في 3 لقاءات دورية سجل خلالها هدفًا وصنع مثله، فيما مثل الفريق لمباراتين في الدوري الأوروبي صنع خلالها هدفًا واحدًا.

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