وزارة الدفاع تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين

قالت: التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة"

دعت وزارة الدفاع -ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية- الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشَغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.s.

وقالت الوزارة: بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (61) وظيفة شاغرة، منها (57) وظيفة للرجال، و(4) وظائف للإناث.

ويبدأ التقديم الساعة الثامنة (صباحًا) يوم الأحد القادم الموافق (25/ 4/ 1441هـ)، وينتهي الساعة الرابعة (مساءً) يوم الخميس الموافق (29/ 4/ 1441هـ)؛ وذلك عبر منظومة جدارة.

ولمزيد من التفاصيل: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/100.aspx