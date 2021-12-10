النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس بمخيم برج الشمالي قرب صور اللبنانية

الجيش اللبناني طوَّق المنطقة ومنع الدخول للمخيم.. ولم يعلن أسباب الحريق

أفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارًا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضح مراسل "روسيا اليوم" أن حريقًا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان؛ ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يُبلَّغ عن إصابات حتى الآن.

ونقلت "العربية نت" عن وسائل إعلام لبنانية أنباء عن سقوط قتلى إثر وقوع انفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس في مخيم برج الشمالي.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش يطوِّق المنطقة، ويمنع الدخول إلى المخيم أو الخروج منه.. فيما لم تُعرف أسباب الحريق.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
انفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس بمخيم برج الشمالي قرب صور اللبنانية
سبق

أفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارًا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضح مراسل "روسيا اليوم" أن حريقًا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان؛ ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يُبلَّغ عن إصابات حتى الآن.

ونقلت "العربية نت" عن وسائل إعلام لبنانية أنباء عن سقوط قتلى إثر وقوع انفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس في مخيم برج الشمالي.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش يطوِّق المنطقة، ويمنع الدخول إلى المخيم أو الخروج منه.. فيما لم تُعرف أسباب الحريق.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
11:15 PM

انفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس بمخيم برج الشمالي قرب صور اللبنانية

الجيش اللبناني طوَّق المنطقة ومنع الدخول للمخيم.. ولم يعلن أسباب الحريق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,030

أفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارًا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضح مراسل "روسيا اليوم" أن حريقًا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان؛ ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يُبلَّغ عن إصابات حتى الآن.

ونقلت "العربية نت" عن وسائل إعلام لبنانية أنباء عن سقوط قتلى إثر وقوع انفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس في مخيم برج الشمالي.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش يطوِّق المنطقة، ويمنع الدخول إلى المخيم أو الخروج منه.. فيما لم تُعرف أسباب الحريق.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,403
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة