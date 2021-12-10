انفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس بمخيم برج الشمالي قرب صور اللبنانية

الجيش اللبناني طوَّق المنطقة ومنع الدخول للمخيم.. ولم يعلن أسباب الحريق

أفاد مصدر فلسطيني بأن انفجارًا وقع مساء الجمعة داخل مستودع أسلحة تابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان، حسب "روسيا اليوم".



وتفصيلاً، أوضح مراسل "روسيا اليوم" أن حريقًا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان؛ ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يُبلَّغ عن إصابات حتى الآن.



ونقلت "العربية نت" عن وسائل إعلام لبنانية أنباء عن سقوط قتلى إثر وقوع انفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس في مخيم برج الشمالي.



وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش يطوِّق المنطقة، ويمنع الدخول إلى المخيم أو الخروج منه.. فيما لم تُعرف أسباب الحريق.