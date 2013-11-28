إصابات كورونا اليوم.. التوغو تسجل 22 حالة والسنغال 46 إصابة

سجلت التوغو خلال الـ24 ساعة الماضية 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة التوغولية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ بذلك 2865 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد خلال شهر مارس الماضي.

السنغال سجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 15954 حالة إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.