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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 3.294 إصابة جديدة بـ"كورونا" و18 وفاة

إجمالي المتعافين من المرض يصل إلى 347.366 حالة

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 3.294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 361.877 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1.073 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.431 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 347.366 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 3.294 إصابة جديدة بـ"كورونا" و18 وفاة
سبق

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 3.294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 361.877 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1.073 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.431 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 347.366 حالة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
02:01 PM

الإمارات: 3.294 إصابة جديدة بـ"كورونا" و18 وفاة

إجمالي المتعافين من المرض يصل إلى 347.366 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 3.294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 361.877 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1.073 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.431 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 347.366 حالة.

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