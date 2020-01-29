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إدارة المختبرات بـ"صحة جازان" تكرّم "مباركي"

نظير جهوده في مجال خدمات نقل الدم

قامت إدارة المختبرات وبنوك الدم بـ"صحة جازان" بتكريم فني المختبر علي بن أحمد مباركي؛ نظير جهوده المتميزة في مجال خدمات نقل الدم في المنطقة، وذلك برعاية وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المختبرات وبنوك الدم الدكتور عبدالله الخشان، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن دبي الحربي.

ويعتبر "مباركي" أحد مؤسسي للخدمات المخبرية في مستشفى صامطة العام وله جهود متميزة في تحويل خدمات التحاليل من النصف يدوية للأوتوماتيكية مما وصل بالمختبر لمرحلة حديثة في إنجاز المهام.

جدير بالذكر أن الفحوص المخبرية لمستشفى صامطة تتجاوز ٥٠٠ ألف فحص سنوياً ويتم التعامل معها وفق أحدث الممارسات العلمية والعملية ووفق معايير الجودة العالمية.

صحة جازان تكريم فني المختبر علي بن أحمد مباركي جازان

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إدارة المختبرات بـ"صحة جازان" تكرّم "مباركي"
سبق

قامت إدارة المختبرات وبنوك الدم بـ"صحة جازان" بتكريم فني المختبر علي بن أحمد مباركي؛ نظير جهوده المتميزة في مجال خدمات نقل الدم في المنطقة، وذلك برعاية وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المختبرات وبنوك الدم الدكتور عبدالله الخشان، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن دبي الحربي.

ويعتبر "مباركي" أحد مؤسسي للخدمات المخبرية في مستشفى صامطة العام وله جهود متميزة في تحويل خدمات التحاليل من النصف يدوية للأوتوماتيكية مما وصل بالمختبر لمرحلة حديثة في إنجاز المهام.

جدير بالذكر أن الفحوص المخبرية لمستشفى صامطة تتجاوز ٥٠٠ ألف فحص سنوياً ويتم التعامل معها وفق أحدث الممارسات العلمية والعملية ووفق معايير الجودة العالمية.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
03:59 PM

إدارة المختبرات بـ"صحة جازان" تكرّم "مباركي"

نظير جهوده في مجال خدمات نقل الدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قامت إدارة المختبرات وبنوك الدم بـ"صحة جازان" بتكريم فني المختبر علي بن أحمد مباركي؛ نظير جهوده المتميزة في مجال خدمات نقل الدم في المنطقة، وذلك برعاية وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المختبرات وبنوك الدم الدكتور عبدالله الخشان، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن دبي الحربي.

ويعتبر "مباركي" أحد مؤسسي للخدمات المخبرية في مستشفى صامطة العام وله جهود متميزة في تحويل خدمات التحاليل من النصف يدوية للأوتوماتيكية مما وصل بالمختبر لمرحلة حديثة في إنجاز المهام.

جدير بالذكر أن الفحوص المخبرية لمستشفى صامطة تتجاوز ٥٠٠ ألف فحص سنوياً ويتم التعامل معها وفق أحدث الممارسات العلمية والعملية ووفق معايير الجودة العالمية.

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