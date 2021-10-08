صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الجمعة (08 أكتوبر 2021م) سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح العميد المالكي أن طائرة مسيَّرة مفخخة استُخدمت في محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان، مشيرًا إلى وجود خمس (5) إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار حتى نشر هذا البيان، وأن الحادث تجري متابعته من الجهات المختصة.

"التحالف": 5 إصابات طفيفة بعد سقوط مقذوف حوثي معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-08 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الجمعة (08 أكتوبر 2021م) سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.



وأوضح العميد المالكي أن طائرة مسيَّرة مفخخة استُخدمت في محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان، مشيرًا إلى وجود خمس (5) إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار حتى نشر هذا البيان، وأن الحادث تجري متابعته من الجهات المختصة.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 10:54 PM

اخر تعديل 09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 03:28 AM

"التحالف": 5 إصابات طفيفة بعد سقوط مقذوف حوثي معادٍ على مطار الملك عبدالله في جازان أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران





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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الجمعة (08 أكتوبر 2021م) سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.



وأوضح العميد المالكي أن طائرة مسيَّرة مفخخة استُخدمت في محاولة استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان، مشيرًا إلى وجود خمس (5) إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار حتى نشر هذا البيان، وأن الحادث تجري متابعته من الجهات المختصة.