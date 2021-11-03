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بالفيديو.. العرفج: في هذه المرحلة قدراتك ومهاراتك هي الأمان الوظيفي

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن الأمان الوظيفي في هذا الزمن هو قدرتك على تنمية مهاراتك. وكل مهارات العمل قابلة للتعلم؛ فالمهارة هي التي تحميك، وليس وظيفتك.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الأستاذ "جمال عارف"، تحدث فيه عن علاقته بالمشي، ومشاكل الأندية السعودية.

ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب الدكتورة "فوزية الدريع" (القبلة)، وأوضح من خلاله أنواع القُبَل، وكيف بدأت، وما هي طريقتها.

أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للكاتب "عبدالله ثابت"، يصف أحوال بعض المثقفين. وأضاف العرفج قائلاً: إن كل مواطن أصبح صحفيًّا، ومنصات التواصل أتاحت المشاركة للجميع.

وفي سياق سيرة وتر تروي أم كلثوم قصة أغنية "سلوا كؤوس الطلا" التي كتب كلماتها أحمد شوقي، ولكنه لم يسمعها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. العرفج: في هذه المرحلة قدراتك ومهاراتك هي الأمان الوظيفي
سبق

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن الأمان الوظيفي في هذا الزمن هو قدرتك على تنمية مهاراتك. وكل مهارات العمل قابلة للتعلم؛ فالمهارة هي التي تحميك، وليس وظيفتك.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الأستاذ "جمال عارف"، تحدث فيه عن علاقته بالمشي، ومشاكل الأندية السعودية.

ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب الدكتورة "فوزية الدريع" (القبلة)، وأوضح من خلاله أنواع القُبَل، وكيف بدأت، وما هي طريقتها.

أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للكاتب "عبدالله ثابت"، يصف أحوال بعض المثقفين. وأضاف العرفج قائلاً: إن كل مواطن أصبح صحفيًّا، ومنصات التواصل أتاحت المشاركة للجميع.

وفي سياق سيرة وتر تروي أم كلثوم قصة أغنية "سلوا كؤوس الطلا" التي كتب كلماتها أحمد شوقي، ولكنه لم يسمعها.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
11:43 PM

بالفيديو.. العرفج: في هذه المرحلة قدراتك ومهاراتك هي الأمان الوظيفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن الأمان الوظيفي في هذا الزمن هو قدرتك على تنمية مهاراتك. وكل مهارات العمل قابلة للتعلم؛ فالمهارة هي التي تحميك، وليس وظيفتك.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الأستاذ "جمال عارف"، تحدث فيه عن علاقته بالمشي، ومشاكل الأندية السعودية.

ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب الدكتورة "فوزية الدريع" (القبلة)، وأوضح من خلاله أنواع القُبَل، وكيف بدأت، وما هي طريقتها.

أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للكاتب "عبدالله ثابت"، يصف أحوال بعض المثقفين. وأضاف العرفج قائلاً: إن كل مواطن أصبح صحفيًّا، ومنصات التواصل أتاحت المشاركة للجميع.

وفي سياق سيرة وتر تروي أم كلثوم قصة أغنية "سلوا كؤوس الطلا" التي كتب كلماتها أحمد شوقي، ولكنه لم يسمعها.

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