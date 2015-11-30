النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحي السلامة" بالطائف يودِّع الورقي ويفعِّل الملف الإلكتروني

المراجع ينجز خطوات عيادات "تطمن" دون حمل أي أوراق

أصبح المراجع لمركز صحي السلامة يمرُّ بجميع محطات عيادات "تطمن" دون أن يحمل أي ورقة، بل لن ترافقه كما اعتدنا سابقًا؛ إذ تتم كل الخطوات عبر برنامج إلكتروني تم تخصيصه لكي ينجز كامل الخطوات.

وقدم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني شكره لجميع العاملين بمركز صحي السلامة، وعلى رأسهم مدير المركز عدنان المالكي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحي السلامة" بالطائف يودِّع الورقي ويفعِّل الملف الإلكتروني
سبق

أصبح المراجع لمركز صحي السلامة يمرُّ بجميع محطات عيادات "تطمن" دون أن يحمل أي ورقة، بل لن ترافقه كما اعتدنا سابقًا؛ إذ تتم كل الخطوات عبر برنامج إلكتروني تم تخصيصه لكي ينجز كامل الخطوات.

وقدم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني شكره لجميع العاملين بمركز صحي السلامة، وعلى رأسهم مدير المركز عدنان المالكي.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
09:43 PM

"صحي السلامة" بالطائف يودِّع الورقي ويفعِّل الملف الإلكتروني

المراجع ينجز خطوات عيادات "تطمن" دون حمل أي أوراق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
26

أصبح المراجع لمركز صحي السلامة يمرُّ بجميع محطات عيادات "تطمن" دون أن يحمل أي ورقة، بل لن ترافقه كما اعتدنا سابقًا؛ إذ تتم كل الخطوات عبر برنامج إلكتروني تم تخصيصه لكي ينجز كامل الخطوات.

وقدم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني شكره لجميع العاملين بمركز صحي السلامة، وعلى رأسهم مدير المركز عدنان المالكي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,231
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,320
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,972
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة