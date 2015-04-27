قرعة كأس العرب: الأخضر السعودي وجهًا لوجه أمام المغرب.. والجزائر مع مصر

يشارك في البطولة 23 منتخبًا

سُحبت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة كأس العرب بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (FIFA) والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري، والتي يشارك فيها 23 منتخبًا عربيًّا.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر.

توزيع المجموعات

المجموعة الأولى: قطر، العراق، المتأهل من مباراة عمان والصومال، الفائز من مباراة البحرين والكويت.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من مباراة موريتانيا واليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي، الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

ويشارك في البطولة 23 منتخبًا.. وتخوض المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفًا وفق أحدث ترتيب صادر عن الفيفا في أبريل الحالي، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة في نهاية العام الجاري.

مواجهات التصفيات 2021

تشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة 7 مباريات؛ حيث يلتقي عمان (80 عالميًّا) أمام الصومال (197)، ولبنان (93) ضد جيبوتي (183)، والأردن (95) في مواجهة جنوب السودان (169)، والبحرين (99) مع الكويت (148)، وموريتانيا (101) أمام اليمن (145)، وفلسطين (104) مع جزر القمر (131)، وأخيرًا ليبيا (119) ضد السودان (123).

وتنضم المنتخبات الـ7 المتأهلة من هذه المرحلة إلى 9 منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة، بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي: قطر (58) الدولة المستضيفة، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79).

ملاعب البطولة

جرى توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة، وتستضيف منافسات البطولة ستة من ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022.

يشار إلى أن كأس العرب FIFA قطر 2021، تتيح الفرصة أمام منظمي بطولة كأس العالم 2022؛ للوقوف على جاهزية العمليات التشغيلية والمرافق المخصصة لكأس العالم FIFA؛ حيث تستضيف قطر البطولتين في نوفمبر وديسمبر؛ حيث سيقام نهائي كلتا البطولتين يوم 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.